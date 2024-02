Paura a Pescara, ragazzo minaccia di buttarsi dal quinto piano: è in bilico sul balcone da 18 ore Si tratta di un 23enne che di recente aveva cambiato sesso. Da ieri alle 14.30 è sospeso sul balcone di un appartamento al quinto piano di un condominio nella zona di Via Rieti. Ignote le motivazioni del suo gesto. I negoziatori stanno provando a farlo desistere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Foto di Giampiero Lattanzio – Rete8

Da ormai ben 18 ore un uomo minaccia di lanciarsi dal balcone, al quinto piano di un palazzo nel centro di Pescara. Si tratterebbe di un ragazzo di 23 anni, identità maschile acquistata dopo un cambio di sesso anagrafico.

Erano circa le 14.30 di ieri, 28 febbraio, quando è salito sul davanzale del balcone che si affaccia in via Latina, per poi passare su quello davanti a via Rieti, su un grosso condominio che ospita al piano terra locali commerciali. Sul balcone con lui c’è anche il cane, un pitbull. Sono però ancora ignote le motivazioni che hanno portato a questa situazione.

Sul posto è intervenuto un negoziatore della polizia che sta provando a convincerlo a desistere attraverso le finestre delle scala condominiale, protette da inferriate. Presenti anche gli agenti della squadra volante e della squadra mobile, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. La presenza dell'animale rende però complicato un possibile intervento dall’alto. È stato predisposto anche un gonfiabile sotto al balcone in cui si trova il ragazzo. Sul posto è presente anche l’autoscala, pronta a intervenire.

Tutti sono schierati nella speranza che il 23enne possa desistere, anche per un cedimento fisico dovuto all'assenza di cibo e acqua.

Un tratto di via Rieti è anche stato chiuso al traffico; inevitabili i disagi registrati, trattandosi di una zona centrale del comune abruzzese dove sono presenti diversi uffici. Molti residenti non sono riusciti a riprendere le macchine parcheggiate nell'area transennata restando così bloccati.