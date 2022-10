Paura a Novara, si apre una voragine e frana parte del cavalcavia: travolta un’auto Una porzione del cavalcavia XXV Aprile di Novara, che connette il centro della città con la statale per Milano, è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento. Una voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita coinvolgendo un’auto, ma non ci sono feriti gravi.

Paura questa mattina a Novara, dopo intorno alle 7 una porzione del cavalcavia XXV Aprile, che connette il centro della città con la statale per Milano, è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento.

Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita coinvolgendo un'auto che viaggiava in direzione Trecate. Secondo le prime informazioni, tuttavia non ci sarebbero feriti gravi, ma solo qualche contusione per chi era alla guida della vettura, una donna che è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti di rito e in stato di choc.

"Poteva andare peggio e non saremmo qui a parlarne – ha detto la cognata della donna come riporta Repubblica -. Erano le 6,30, mia cognata stava rientrando dopo aver accompagnato mio nipote alla navetta per Amazon e mentre percorreva il cavalcavia si è aperta la voragine ed è caduta dentro con l'auto senza avere tempo di reazione. Ora è al pronto soccorso per accertamenti per lo choc provato. Inutile dire che l'auto è andata distrutta".

Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti per mettere l'area in sicurezza. Le forze dell'ordine precisano che il ponte non è caduto. L'intervento è ancora in corso, la strada è chiusa.

Il cavalcavia, come si legge sulla pagina Facebook Comitato Spontaneo Quartiere Nord / Novara risulta chiuso.

A quanto si è appreso, di recente l'assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti e il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi.