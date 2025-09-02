Pasta di Gragnano richiamata dai supermercati per possibili corpi estranei

Ad annunciare il richiamo alimentare è stata la catena di supermercati Coop in accordo con il produttore della pasta. Oggetto del ritiro un lotto di pasta di Gragnano Igp confezionato appositamente per Coop e quindi commercializzato nei soli supermercati del gruppo della grande distribuzione.

Un lotto di pasta di Gragnano Igp è stata ritirata dai supermercati Coop per possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Ad annunciare il richiamo alimentare è la stessa Coop in accordo con il produttore della pasta. Nel dettaglio, oggetto del richiamo è un lotto di Pasta di semola di Gragnano IGP venduta a marchio Fior Fiore Coop in buste da 500 grami ciascuna.

Si tratta di un prodotto confezionato appositamente per Coop e quindi commercializzato nei soli supermercati del gruppo della grande distribuzione. La pasta oggetto del richiamo e la Pasta di semola formato calamari prodotta dall’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa per Coop Italia e veduta con marchio “L’arte Antica – Fior Fiore Coop”.

Il lotto interessato è quello con numero L251482 7 ma nell’avviso non viene comunicato il termine minimo di conservazione. Come rende noto la catena di supermercati che ha pubblicato l’avviso di richiamo sul proprio portale web dedicato ai richiami di prodotti alimentari, il ritiro è stato disposto in via precauzionale da produttore per possibile presenza di frammenti di legno nel prodotto.

Il richiamo riguarda i Punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria, Coop Centro Italia, dove il prodotto e è commercializzato. Coop comunica inoltre che precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita ma invita i consumatori che l’avessero già acquistato a non consumare la pasta e a restituire le confezioni al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800-805580.

La stessa Coop aveva già segnalato a inizio anno il richiamo di altri due lotti di pasta di Gragnano IGP Fior Fiore, sempre nel formato ‘Calamari’ e sempre per la possibile presenza di frammenti di legno nel prodotto