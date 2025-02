video suggerito

Coop richiama Pasta di Gragnano: possibili pezzi di legno all'interno, "non consumare" La catena di supermercati Coop ha richiamo due lotti di Pasta Di Gragnano Igp per una possibile presenza di pezzi di legno nelle confezioni in vendita. I lotti interessati.

A cura di Antonio Palma

I supermercati Coop hanno richiamato due lotti di Pasta di Gragnano IGP per un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di pezzi di legno nelle confezioni in vendita. Il prodotto in questione è la pasta di semola “Pasta Di Gragnano Igp Calamari” prodotta nel formato “O’ Calamaro” e venduta esclusivamente nei supermercati Coop con marchio “L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop”.

L’avviso di richiamo è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla stessa catena di supermercati sul proprio portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari. Come spiega l’annuncio, il richiamo dei due lotti è stato disposto in via precauzione dopo la segnalazione di una possibile presenza di frammenti di legno.

La pasta oggetto del richiamo è prodotta dall’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa per Coop Italia e venduta nei supermercati della catena della grande distribuzione in confezioni da 500 grammi ciascuna.

I lotti interessati dall’avviso di richiamo sono quelli con numero L24213217 e termine minimo di conservazione fissato al 31 luglio 2027 e numero L24213210 con la stessa data di scadenza. I due lotti sono stati già tolti dagli scaffali dei punti vendita Coop interessati ma per chi avesse già acquistato le confezioni di pasta sopra indicate, Coop raccomanda in via cautelativa, di non consumare il prodotto. “Invitiamo i consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso” spiegano dalla catena di supermercati.

La pasta ritirata dai supermercati