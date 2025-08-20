Passanti trovano un cadavere avvolto in un lenzuolo sporco di sangue a Gioiosa Jonica: si indaga

Foto di repertorio

A Gioiosa Jonica è stato trovato il cadavere di una persona avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue. A rinvenire il corpo, alcuni passanti che hanno notato il lenzuolo sporco in una stradina del centro storico nella Locride. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica dopo alcune segnalazioni arrivate al 112 nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto. Con le forze dell'ordine è arrivato anche il personale del 118.

Sul luogo del ritrovamento sono attesi anche i carabinieri del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri.

Secondo quanto rivelato da fonti investigative a Fanpage.it, le operazioni sul posto sono ancora in corso. Non sono state rese note informazioni sull'identità della persona deceduta o sulla dinamica dei fatti. Sono in corso gli accertamenti del caso e l'area è stata limitata per consentire alle forze dell'ordine di effettuare tutte le verifiche del caso.

In aggiornamento