Parte colpo accidentale dal fucile del padre, 27enne muore durante battuta di caccia nel Messinese Un giovane di 27 anni è morto durante una battuta di caccia a San Pier Niceto, in provincia di Messina. Il 27enne era insieme al padre, sarebbe stato raggiunto e ucciso da un colpo di fucile partito per errore dall'arma del genitore.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un giovane di 27 anni è morto durante una battuta di caccia a San Pier Niceto, in provincia di Messina. Il 27enne era insieme al padre, sarebbe stato raggiunto e ucciso da un colpo di fucile partito per errore dall'arma del genitore.

La vittima si chiamava Salvatore Fabio, si legge su Repubblica. Il proiettile lo ha colpito alla testa e il giovane sarebbe morto sul colpo. A lanciare l'allarme è stato proprio il padre del 27enne.

La tragedia si è consumata nella frazione di Serro. Il colpo, come già detto, sarebbe partito accidentalmente ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora incerta.

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, immediatamente giunti sul posto, stanno tentando di ricostruire l'accaduto. L'ipotesi più accreditata al momento è quella del tragico incidente.

Insieme ai militari dell'Arma è arrivato anche il sostituto procuratore della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che sta coordinando le indagini. È stato aperto un fascicolo d'inchiesta e disposto l'esame autoptico sul corpo del giovane.

Salvatore Fabio si trovava insieme al padre in un terreno di famiglia. Secondo quanto si apprende, il fucile da cui è partito il colpo mortale era detenuto legalmente. Il padre del 27enne è stato portato in caserma per fornire la sua ricostruzione dell'accaduto.

In aggiornamento.