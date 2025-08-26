Parma, notte di violenza in casa: litiga col fidanzato e gli lancia candeggina addosso

A Parma, una lite domestica tra una 39enne di origini dominicane e il fidanzato bielorusso è degenerata in violenza: la donna lo ha colpito con un bastone, brandito un coltello e gli ha lanciato addosso candeggina. Denunciata per minacce e lesioni aggravate, ha raccontato di essere stata aggredita per prima dal ragazzo.

Notte di tensione in un appartamento di Parma, dove una lite tra conviventi è rapidamente degenerata in una violenta colluttazione, con minacce, oggetti contundenti e persino candeggina lanciata durante il confronto.

L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’una, quando due pattuglie delle Volanti della Polizia sono intervenute su segnalazione della Sala Operativa per sedare una rissa in corso. All’interno dell’abitazione si trovavano la richiedente, il suo attuale fidanzato, il figlio e l’ex marito della donna.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, poco prima la donna, una 39enne di origini dominicane, aveva fatto entrare in casa il compagno, un 26enne di nazionalità bielorussa. Tra i due, per motivi considerati futili, sarebbe scoppiata una lite mentre l’ex marito e il figlio dormivano. Dalla discussione verbale si è passati rapidamente alle vie di fatto, con entrambe le parti coinvolte in comportamenti violenti.

Il giovane bielorusso ha riferito agli agenti di essere stato colpito dalla donna con della candeggina, che lo ha raggiunto al volto e sugli abiti, e di essere stato minacciato con un bastone, un ombrello e persino un coltello puntato dietro al collo. Gli agenti hanno constatato rossori evidenti sul collo del giovane e un forte dolore all’occhio sinistro, visibilmente arrossato.

La donna, invece, ha dichiarato di essere stata aggredita per prima, affermando che il compagno l’aveva afferrata al collo e le aveva sputato addosso. Tuttavia, al momento dei controlli non sono stati riscontrati segni evidenti di colluttazione sul suo corpo.

Durante il sopralluogo, gli operatori hanno recuperato tutti gli oggetti utilizzati nel corso della lite: il coltello è stato trovato nel bagno, mentre il bastone e l’ombrello sono stati rinvenuti nel portaombrelli. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati a fini investigativi.

Al termine degli accertamenti, la 39enne è stata accompagnata in Questura, dove sono stati eseguiti rilievi fotodattiloscopici. La donna è stata denunciata a piede libero per minacce e lesioni personali aggravate, in attesa di ulteriori sviluppi da parte della polizia.