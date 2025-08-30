Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate durante una lite a Catania: fermato 37enne

Un 40enne, parcheggiatore abusivo a Catania, è stato ucciso a coltellate durante una lite nel parcheggio di un supermercato del centro della città. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe un 37enne etiope subito individuato e fermato dalla Polizia al termine della lite.

Cosa è successo al parcheggiatore abusivo ucciso a Catania

La lite è avvenuta nel parcheggio del supermercato in corso Sicilia, una delle zone centrali di Catania. Qui il 40enne, noto nella zona come parcheggiatore abusivo, sarebbe stato coinvolto nella lite con il 37enne. Il diverbio è andato avanti in maniera violenta per diverso tempo, fino a quando l'uomo di origine etiope non ha estratto il coltello.

Dopo essere stata colpita, la vittima si è accasciata a terra. Inutile la chiamata al 118 e la corsa in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico universitario: è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. Il presunto aggressore invece si è allontanato dal supermercato ma è stato intercettato dalle forze dell'ordine poco dopo in via Aretusa, mentre cercava di darsi alla fuga.

La Procura di Catania avvia l'indagine per omicidio

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio con le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Al vaglio ci sono diverse ipotesi che potrebbero spiegare il movente, compresa la rivalità per esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo nella zona.