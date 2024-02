Paralizzato dopo incidente, Leonardo Lotto è Cavaliere della Repubblica: “Mi carica di responsabilità” A circa un anno dal terribile incidente in spiaggia che ha paralizzato il corpo di Leonardo Lotto, arriva la nomina “motu proprio” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il venticinquenne era diventato noto per un suo discorso, pronunciato a pochi mesi dall’incidente, in cui celebrava la libertà perduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gianluca Orrù

Leonardo Lotto è uno studente modello in Business Internazionale

Per diventare Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana non c'è una "ricetta", né tantomeno un elenco a cui iscriversi. È il Presidente della Repubblica a nominare chi, per "benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari", può entrare nell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, di cui il Presidente è capo.

"Ringrazio tantissimo il Presidente Mattarella per aver pensato a me – racconta Leonardo Lotto a Fanpage.it – è un onore immenso, non mi sarei mai aspettato di ricevere questa onorificenza, quando l'ho saputo è stato un fulmine a ciel sereno, una bellissima sorpresa. Mi carica di tante responsabilità e spero che queste mie parole, questo mio inno alla libertà, possa risuonare ancora di più".

Leonardo Lotto, 25 anni, è rientrato da Londra circa 3 mesi fa. Lì ha ricevuto il diploma di fine Master al Cems, una prestigiosa alleanza di scuole economiche sparse in giro per il mondo, ottenendo una specializzazione in International Business Administration. Il suo ultimo anno però l'ha passato per la maggior parte del tempo a letto o in riabilitazione. Circa un anno fa, su una spiaggia di Sidney, ha infatti subito un incidente banale ma tremendo che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, paralizzato nel corpo ma non nella mente.

Il suo discorso, alla cerimonia del diploma, è diventato virale in rete. La sua forza d'animo, il contegno delle sue parole, hanno commosso i social e hanno guadagnato la stima del Presidente Mattarella, che lo ha nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito.

"Questa onorificenza cade in una data speciale – racconta Leonardo – a un anno dall'incidente che mi ha costretto sulla sedia a rotelle, e sarebbe stato un giorno davvero triste altrimenti. Ho idea che queste coincidenze rendano ancora più forte la speranza di raggiungere la libertà".

Leonardo Lotto adesso sta combattendo un'altra battaglia, l'ennesima. Vuole recuperare l'uso delle dita e delle mani, per poter dedicare la vita ad applicare le tante competenze che ha maturato nelle scuole di élite che ha frequentato negli ultimi anni.

"Sto abbastanza bene, sono ancora in una fase di recupero dal mio intervento alle braccia. Sono in una fase di transizione, in cui sto cercando di recuperare e guardare avanti per capire cosa posso fare in questa nuova vita e cosa mi aspetta".