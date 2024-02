Mattarella premia trenta “eroi” civili, c’è Mattia Aguzzi: prese al volo la bambina caduta dal balcone Sergio Mattarella ha premiato con onorificenze della Repubblica trenta persone che hanno mostrato particolari “meriti civili”, in vari campi e nei modi più diversi. Tra di loro c’era anche Mattia Aguzzi, il 37enne che salvò una bambina precipitata dal quinto piano prendendola al volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato trenta persone di tutte le età, dai 25 agli 82 anni. Le onorificenze sono andate a persone che si sono distinte per una serie di attività: dal contrasto della violenza di genere all'imprenditoria etica, dal volontariato all'inclusione sociale, fino a veri e propri atti di eroismo. Rientra in quest'ultima categoria Mattia Aguzzi, il 37enne che prese al volo una bambina precipitata dal balcone di casa sua, al quinto piano.

Aguzzi si trovava di passaggio a Torino, in via Nizza, quando fu allertato dalle grida di un vicino. Mentre la fidanzata cercava di citofonare in quel palazzo per trovare l'appartamento giusto, la bambina di tre anni è caduta nel vuoto da circa 15 metri: "Quando l'ho vista cadere, mi sono messo sulla traiettoria. Ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio", ha poi dichiarato Aguzzi.

Ricoverato brevemente, l'uomo era poi uscito dall'ospedale dopo una lastra di controllo, senza ferite serie. Il Quirinale, quindi, ha onorato Aguzzi rendendolo Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana. La motivazione è: "Per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica". E ancora: "Mentre camminava per il centro di Torino e accortosi della situazione di grave pericolo di una bambina appesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio, senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita".

Tra le altre persone premiate c'è Licia Baldi, 88enne, che "offre da anni la sua esperienza di insegnante a sostegno dei detenuti ristretti nel carcere del territorio" a Porto Azzurro, "e ha contribuito fattivamente alla realizzazione del plesso scolastico all’interno della stessa casa circondariale". Baldi è stata nominata Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana.

La persona più giovane tra quelle che oggi sono andate al Quirinale, invece, è il 25enne Leonardo Lotto, anche lui da oggi Cavaliere: Lotto, "a seguito di un recente che lo costringe sulla sedia a rotelle", si è laureato e ha ottenuto un master, "al termine del quale ha pronunciato un discorso motivazionale diventato virale in rete". Così, ha riportato la presidenza della Repubblica, il ragazzo ha "raccontato il suo necessario cambio di vita e l’importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla".