Papa Francesco: "Sì a gay e transgender, no all'ideologia gender: è qualcosa di diverso" La lettera di Bergoglio a suor Jeannine Gramick, nota per le sue posizioni vicine alla comunità Lgbtq+, a seguito ella pubblicazione della Dignitas Infinita, il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede nel quale, in alcuni passaggi, si condanna la teoria del gender.

A cura di Biagio Chiariello

"L'ideologia gender è qualcosa di diverso dalle persone omosessuali o transessuali. L'ideologia di genere rende tutti uguali senza rispetto per la storia personale. Capisco la preoccupazione per quel paragrafo di Dignitas Infinita, ma non si riferisce alle persone transgender ma all'ideologia di genere, che annulla le differenze. Le persone transgender devono essere accettate e integrate nella società".

Sono le parole, contenute in una risposta data ad una lettera di suor Jeannine Gramick (nota per le sue posizioni vicine alla comunità Lgbtq+), con le quali Papa Francesco spiega il suo punto di vista all'indomani della pubblicazione della Dignitas Infinita,

Si tratta del documento pubblicato alcune settimane fa dal Dicastero per la Dottrina della Fede nel quale, in alcuni passaggi, si condanna la teoria del gender, dopo l'apertura sulla benedizione delle unioni gay.

Suor Jeannine in uno scritto pubblicato su alcune riviste cattoliche non ha nascosto la propria delusione.

Mi sono sentita molto triste quando il Dicastero vaticano per la Dottrina della Fede ha promulgato Dignitas Infinita. Ho sentito l'immenso dolore tra le persone LGBTQ e le loro famiglie e amici. Questo documento afferma molte verità belle ed essenziali, ma la sezione sulla teoria del genere, che condanna l'"ideologia di genere", sta danneggiando le persone transgender che amo".

Jeaninne ha quindi evidenziato come con il concetto di ‘ideologia di genere' non si vogliano annullare le differenze bensì il contrario: "coloro che usano quel termine non considerano o rispettano la storia e l'esperienza di genere di una persona. Credo che le persone che usano il termine ideologia di genere molto probabilmente non abbiano mai accompagnato le persone transgender" prova a spiegare.

E ancora: coloro che usano il termine "ideologia di genere, fanno proprio questo non accettando le differenze nel modo in cui le persone percepiscono la loro identità di genere. Le persone che usano questo termine rendono così tutti uguali non rispettando le storie individuali e personali delle persone.Oh, che grosso problema abbiamo quando le stesse parole significano cose diverse per persone diverse!".

E così è arrivata la suddetta risposta del Papa.