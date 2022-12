Papa Francesco ricorda Benedetto XVI durante il Te Deum: “Era gentile, grati di averlo avuto tra noi” Papa Francesco ha ricordato nel corso del Te Deum Benedetto XVI, deceduto nella mattinata di oggi 31 dicembre 2022. “Era una persona gentile, siamo grati a Dio per averlo donato a noi e alla Chiesa”

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco ha ricordato Joseph Ratzinger, morto nella mattinata di oggi 31 dicembre 2022. Bergoglio ha rivolto un pensiero al Papa emerito nel corso del Te Deum.

"In questo momento – ha osservato parlando di gentilezza – il pensiero va al carissimo Benedetto XVI che ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona nobile e gentile. Sentiamo nel cuore tanta gratitudine per Dio, che lo ha donato alla Chiesa e al mondo, e per lui che ha compiuto il bene. Siamo grati soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione e dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa".

"Questa sera – ha affermato – vorrei riproporre la gentilezza anche come virtù civica, pensando in particolare alla nostra diocesi di Roma". Il pontefice ha proseguito ricordando l'importanza della gentilezza e del dialogo per vivere in pace.

Leggi anche Cosa succede dopo la morte di Benedetto XVI: il protocollo per i funerali del Papa emerito

"La gentilezza è fondamentale per vivere in pace, tra fratelli, che non sempre vanno d'accordo. Questo è normale, però si parlano, si ascoltano e cercano di comprendersi e venirsi incontro. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio".

"La gentilezza è una virtù da recuperare e da esercitare ogni giorno per andare controcorrente e umanizzare la nostre società. I danni dell'individualismo consumista sono sotto gli occhi di tutti: le persone che ci circondano vengono percepite come ostacoli alla nostra tranquillità e comodità. Gli altri sono un inconveniente: ci scomodano, ci disturbano e ci tolgono tempo per fare quello che ci piace. La società individualistica e consumistica tende ad essere aggressiva perché gli altri sono concorrenti con cui competere".