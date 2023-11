Papa Francesco influenzato non si affaccia in San Pietro, l’Angelus solo in video da Casa Santa Marta Una precauzione dettata dallo stato di salute di Bergoglio che già ieri lo aveva spinto ad annullare ogni impegno programmato nei prossimi giorni e a sottoporsi a una Tac per escludere il rischio di complicazioni polmonari.

A cura di Antonio Palma

Papa Francesco è influenzato e l’Angelus di oggi sarà recitato solo in video dalla sua residenza di Casa Santa Marta. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana dopo l’annuncio di ieri in cui veniva reso noto che il Pontefice aveva annullato ogni impegno previsto per questa mattina a causa di uno stato influenzale. Bergoglio oggi, domenica 26 novembre, non si affaccerà dal suo studio su Piazza San Pietro, come invece è consuetudine, ma resterà nella sua residenza privata.

L'Angelus alle 12 dalla cappella di Casa Santa Marta

Papa Francesco si sposterà solo dalla sua stanza alla cappella di Casa Santa Marta dove sono state allestite le telecamere per trasmettere le sue parole. Per i fedeli giunti a Roma per vederlo, sono stati disposti alcuni maxi schermi in Piazza San Pietro. Per gli altri ci sarà uno streaming web. Come fanno sapere dalla Sala Stampa vaticana, infatti, la consueta preghiera mariana presieduta da Francesco “sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News".

L’appuntamento con l’Angelus è sempre alle ore 12 di oggi, dunque, ma in una sede decisamente inusuale. Papa Francesco infatti finora era stato sempre a Palazzo Apostolico per l’Angelus e neanche durante il lockdown della pandemia si era spostato a Casa Santa Marta, anche se ovviamente senza affacciarsi.

La leggera influenza di Papa Francesco e la Tac ai polmoni

Una precauzione dettata dallo stato di salute di Bergoglio che già ieri lo aveva spinto ad annullare ogni impegno programmato nei prossimi giorni. Una condizione definita di “leggero stato influenzale” ma che aveva spinto i medici del Pontefice a consigliarli una visita e un esame Tac in ospedale.

Nelle prime ore del pomeriggio di sabato, infatti, Papa Francesco si è sottoposto a una TAC all’Ospedale Gemelli di Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame fortunatamente ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta.