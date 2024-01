Papa Francesco ha la tosse e il raffreddore: “Non posso leggere il discorso, ho il respiro affannato” “Ho il respiro un po’ affannato, questo raffreddore non se ne va”, ha detto l’87enne Bergoglio in Udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano. È ormai da temop che il Papa è tormentato da qualche malanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Avrei da leggere un discorso lungo, ma ho il respiro un po’ affannato; vedete, ancora questo raffreddore che non se ne va! Mi prendo la libertà di consegnare il testo a voi così che lo leggiate". Queste le parole di Papa Francesco che ha di fatto confermato come i malanni che lo tormentano ormai da settimane non la vogliano sapere di andare via.

Il Pontefice come sta accadendo negli ultimi tempi anche oggi 19 gennaio è arrivato in carrozzina al nel Palazzo Apostolico Vaticano e si è rivolto ai componenti della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc) ricevuti in occasione della celebrazione del centenario di fondazione.

È da prima di Natale, da quando è stato colpito dall'infezione ai polmoni, che nonostante tutte le cure, Papa Francesco fatica a riprendersi pienamente. L'87enne Bergoglio era stato colpito da una bronchite acuta e infettiva, come lui stesso ha spiegato alla fine di novembre. “Sono vivo, grazie a Dio è bronchite e non polmonite. È importante prendersi cura di se stessi, siamo forti ma anche fragili” aveva detto in quella occasione.

Fino a quel momento erano noto che il Pontefice fosse alle prese con una infiammazione polmonare a seguito di un'influenza, che lo aveva costretto ad annullare diversi impegni al fine di evitare un possibile peggioramento delle condizioni di salute. È comunque già capitato altre volte che consegnasse il discorso preparato. L'ultima volta, sette giorni fa incontrando un gruppo di comunicatori francesi: "Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po' di bronchite"

I programmi del Papa per il futuro restano comunque integri. Tra questi ci sono anche un viaggio in Argentina e nella Polinesia.