Cos’è l’infiammazione polmonare che ha colpito Papa Francesco: cause, sintomi e cura Papa Bergoglio soffre di un’infiammazione ai polmoni, una risposta naturale per favorire la guarigione e proteggere il tessuto polmonare dalla causa scatenante, come infezioni e traumi. Può essere acuta o cronica. Quali sono i sintomi, le cause e il trattamento della condizione.

A cura di Andrea Centini

Da alcuni giorni Papa Francesco è alle prese con un'infiammazione polmonare che lo ha costretto – su consiglio dei medici – ad annullare, rinviare o modificare i propri impegni al fine di evitare un possibile peggioramento delle condizioni di salute. L'evento più significativo cui ha dovuto rinunciare è la COP28 di Dubai, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici durante la quale il Pontefice avrebbe dovuto tenere un discorso. Bergoglio negli ultimi eventi pubblici è apparso piuttosto affaticato, centellinando le parole e lasciando agli officiali della Segreteria di Stato la comunicazione dei discorsi. La sua infiammazione polmonare, infatti, è accompagnata da difficoltà respiratorie che rendono problematica l'orazione, sconsigliata anche per non stressare ulteriormente le vie aeree. Fortunatamente è stata scongiurata una polmonite. La Sala Stampa della Santa sede ha annunciato che il Papa è comunque in via di guarigione, anche grazie alla terapia antibiotica somministrata per via endovenosa attraverso un ago cannula inserita nell'avambraccio. Ma cos'è esattamente un'infiammazione polmonare? Ecco quali sono i sintomi, le cause e come si cura.

Come specificato da verywellhealt.com in un articolo revisionato dal professor Reza Samad, medico pneumologo specializzato in malattie polmonari e docente presso l'Università Cornell di New York, l'infiammazione ai polmoni è una condizione che può essere scatenata da molteplici fattori, come infezioni respiratorie, esposizione a tossine / sostanze irritanti e malattie polmonari alla stregua di una bronchite o dell'asma. Il Papa, nei giorni scorsi, aveva comunicato di essere influenzato, riferendosi alla sua condizione col nome di “gripe” (influenza in spagnolo), ma non è chiaro se sia stata proprio l'influenza a scatenarla. L'infiammazione, più in generale, è un meccanismo di difesa, una risposta naturale del nostro organismo atto a favorire la guarigione e proteggerci da agenti patogeni, lesioni e sostanze tossiche e irritanti che la innescano. “L’infiammazione consente di eliminare la causa che ne è alla base, riparare le lesioni ai tessuti e ristabilire la normale funzionalità dell’organismo grazie all’intervento di cellule difensive”, spiega l'Istituto Humanitas.

Quando la condizione diventa persistente può provocare problemi significativi. Nel caso dell'apparato respiratorio, ad esempio, può scatenare danni alle vie aeree e al tessuto polmonare; anche per questo i medici che seguono Bergoglio hanno raccomandato il riposo. L’infiammazione polmonare può essere di tipo acuto, cioè rapidamente ingravescente, o cronica, ovvero persistente o ricorrente. Si ricordi che alla fine di marzo 2023 il Papa fu ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'infezione respiratoria (non Covid), una delle cause scatenanti dell'infiammazione polmonare.

I sintomi dell'infiammazione polmonare

I sintomi dell'infiammazione polmonare possono manifestarsi in modo repentino o più gradualmente e sono legati alla causa scatenante, all'entità della risposta e alle condizioni di salute generali del paziente. Ricordiamo che Papa Francesco compirà 87 anni il 17 dicembre prossimo e ha diversi “acciacchi”. Fra i sintomi tipi di questa forma di infiammazione figurano affaticamento, respiro sibilante, difficoltà respiratorie / fiato corto (dispnea), dolore toracico con senso di oppressione, tosse con catarro o senza (produttiva o non produttiva). Verywellhealth.com specifica che l'infiammazione polmonare cronica può determinare anche perdita di appetito e calo ponderale (perdita di peso) involontario. Tra le possibili complicazioni un calo dei livelli di ossigeno nel sangue (ipossiemia) e nei tessuti (ipossia), che possono sfociare in cianosi – il colore bluastro della pelle -, svenimenti, vertigini, e battito cardiaco lento (bradicardia)e altro.

Se l'infiammazione polmonare cronicizza e resta al lungo può alterare lo spessore e il volume delle vie aeree, come nel caso delle bronchiectasie che interessano i bronchi. Questa condizione può favorire l'accumulo di muco nei tessuti e catalizzare il rischio di infezioni secondarie potenzialmente gravi. Nei casi più severi le difficoltà respiratorie possono sfociare in vera e propria insufficienza respiratoria e nella famigerata sindrome da distress respiratorio acuto o (ARDS), condizioni divenute tristemente note durante la pandemia di Covid.

Cause dell'infiammazione polmonare

Come indicato, l'infiammazione è una risposta dell'organismo – legata all'immunità innata – volta a favorire la guarigione e a proteggerci dai fattori che la scatenano. Fra essi ci sono sostanze irritanti alla stregua del fumo di sigaretta e dell'inquinamento atmosferico (smog), come il diossido di azoto; infezioni respiratorie provocate da agenti patogeni come influenza, COVID-19, polmoniti, virus respiratorio sinciziale (RSV), raffreddore, tubercolosi, febbre della valle e molte altre. Altre cause scatenanti possono essere condizioni come asma, Malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO), patologie autoimmuni, fibrosi cistica, traumi toracici significativi (come quelli a seguito di un incidente stradale), cancro ai polmoni ed embolia polmonare.

Diagnosi e cura dell'infiammazione polmonare

Quando si sospetta un'infiammazione polmonare – ad esempio dopo aver analizzato i suoni respiratori – i medici possono richiedere diversi esami, tra i quali figurano emocromo, proteina c-reattiva, test di funzionalità polmonare, broncoscopia e scansioni come radiografia del torace, tomografia computerizzata, risonanza magnetica. Può essere richiesto l'uso di un pulsiossimetro (o saturimetro / ossimetro), un dispositivo che si aggancia al dito e verifica i livelli di ossigeno nel sangue. Anche questo strumento è balzato più volte agli onori della cronaca durante la pandemia di Covid. Una volta diagnosticata la condizione e determinata la causa il medico curante può prescrivere diverse tipologie di terapie (antibiotiche, antivirali, antifungine etc etc) o più semplicemente una terapia di supporto. Nel caso di Papa Francesco, come specificato, i medici hanno prescritto riposo e terapia antibiotica per via endovenosa. Nei casi più severi di infiammazione polmonare possono essere necessari ossigenoterapia, ventilazione meccanica e intervento chirurgico, ad esempio per rimuovere le aree del polmone danneggiate e liberare le vie aeree, migliorando il flusso dell'aria.