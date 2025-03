video suggerito

Papa Francesco, come sta oggi: "Notte tranquilla, si è svegliato dopo le 8" "Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8": l'aggiornamento della sala stampa vaticana sulle condizioni di Bergoglio di oggi, venerdì 7 marzo, ventiduesimo giorno di ricovero per Francesco in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Notte tranquilla per papa Francesco, giunto al ventiduesimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma, dove è arrivato il 14 febbraio scorso per curare una polmonite bilaterale. Il Vaticano questa mattina ha reso noto che il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8:00. Sarà probabilmente questo l’unico aggiornamento del giorno della Sala stampa vaticana, nel bollettino di ieri sera infatti hanno comunicato che – considerate le condizioni cliniche sostanzialmente stabili – il prossimo bollettino medico verrà diramato domani, sabato 8 marzo. La prognosi resta riservata.

Il bollettino medico diramato nella serata di giovedì spiegava come le condizioni cliniche di papa Francesco siano "rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti" e che il Papa non aveva presentato nuovi episodi di insufficienza respiratoria. Ieri papa Francesco ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria, secondo quanto fatto sapere dai medici. "I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre", hanno spiegato.

Intanto ieri sera, per la prima volta da quando papa Francesco è in ospedale, i fedeli di tutto il mondo hanno potuto riascoltare la sua voce. In piazza San Pietro, dove da giorni la sera viene recitato un Rosario per la salute di Bergoglio, è stato fatto ascoltare un suo breve messaggio. Parlando in spagnolo e con una voce chiaramente affaticata, il Papa ha ringraziato per le preghiere: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie".

Nella giornata di ieri dal Vaticano avevano spiegato anche perché, da quando il Papa è in ospedale, non sono state diffuse sue fotografie, fatto che ha dato adito a speculazioni e fake news. Stando a quanto riferito, si tratterebbe di una scelta dello stesso Bergoglio. "Ognuno è libero di scegliere come e quando farsi vedere", hanno commentato aggiungendo che "per alcuni forse neanche questo basterebbe".