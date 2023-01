Papa Francesco: “Bisogna farsi da parte al momento giusto, nessun protagonismo nella Chiesa” Ricordando che i cristiani sono chiamati ad uno spirito di servizio che non cerca riconoscimenti, il Pontefice si è rivolto in primo luogo proprio ai sacerdoti, ricordando che sono “chiamati a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù.

A cura di Antonio Palma

“Bisogna imparare a coltivare la virtù del farsi da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù”, è il monito lanciato oggi da Papa Francesco in Piazza San Pietro durante il consueto Angelus domenicale in Vaticano.

Ricordando che i cristiani sono chiamati ad uno spirito di servizio che non cerca riconoscimenti, il Pontefice si è rivolto in primo luogo proprio ai sacerdoti, esortandoli a non guardare al proprio ministero come percorso per arrivare a prestigio e successo.

Parole pesanti che inevitabilmente mandano il pensiero alle voci di possibili dimissioni dello stesso Francesco, dopo la morte di Benedetto XVI, e allo stesso Papa Ratnzger, che si era fatto da parte, ma anche agli scontri nella chiesa tra prelati e pontefice su posizioni e incarichi come il caso di Padre Georg Gänswein.

Attingendo al Vangelo di oggi che parla anche dello spirito di servizio, dell’umiltà e dell’obbedienza che guidano San Giovanni Battista dopo aver battezzato Gesù, il Pontefice ha ricordato che “è facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini, senza aspettare il contraccambio”.

“Con questo suo spirito di servizio, con la sua capacità di fare posto a Gesù, Giovanni il Battista ci insegna una cosa importante: la libertà dagli attaccamenti” ha proseguito Bergoglio, soffermandosi quindi sui benefici che possiamo trarre dal “coltivare”, come Giovanni, “la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù”.

Papa Francesco si è rivolto ai preti ma anche ai genitori, spiegando: “Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù. Pensiamo a quant’è importante per i genitori, che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi li devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita”.

Secondo il Papa, lo stesso vale per altri ambiti, come l’amicizia, la vita di coppia, la vita comunitaria. Liberarsi dagli attaccamenti del proprio io e saper farsi da parte “è il passo decisivo per crescere nello spirito di servizio” ha concluso il Pontefice.