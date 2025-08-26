“Palline di gelato troppo piccole”, cliente con moglie e bimbi aggredisce negoziante e gli spacca un dente

Un dente rotto e un labbro spaccato, che ha avuto anche il bisogno delle cure mediche per una sutura in ospedale, sono le conseguenze fisiche subite da un gelataio di Ferrara aggredito da un cliente con famiglia al seguito che riteneva le palline di gelato nel cono del figlio troppo piccole. L’episodio alcuni giorni fa nel centro storico della città quando nel negozio si è scatenata la furia del cliente che riteneva di essere stato vittima di una truffa da parte dell’esercente.

Secondo quanto ricostruisce la Nuova Ferrara, era da poco passata la mezzanotte quando la famiglia con genitori e due figli piccoli si è presentata nella gelateria per quattro coni, sedendosi poi ai tavoli esterni. Poco dopo però l’uomo sarebbe ritornato dentro sostenendo che il gelato del bimbo fosse troppo piccolo. Dopo un battibecco, il gelataio pare lo avesse accontentato aggiungendo altro gelato al cono ma pochi attimi dopo l’uomo si è ripresentato davanti al bancone sostenendo di essere stato vittima di un raggiro.

A quel punto sarebbe nato un diverbio e in pochi attimi la discussione è degenerata trasformando la tranquilla serata estiva in una scena di violenza. L’uomo, in preda all’ira, avrebbe tentato di colpire il gelataio dietro al bancone ma non riuscendoci avrebbe iniziato a lanciare contro il commerciante ogni oggetto a portata di mano tra portaconi, tovaglioli e persino il pos. In quei frangenti un oggetto di vetro ha colpito al volto il gelataio spaccandogli labbro e un incisivo.

Mentre venivano avvistati 118 e forze dell’ordine, la famigliola si è allontanata a piedi ma è stata rintracciata dalle forze dell’ordine poco lontana. Il gelataio intanto è stato soccorso e assistito dagli operatori sanitari accorsi in ambulanza e dopo le cure del caso ha sporto denuncia contro il cliente insoddisfatto per aggressione, lesioni personali e danneggiamento. La polizia ha raccolto le testimonianze dei presenti e sta verificando i video delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto.