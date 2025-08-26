Palermo, travolta e uccisa da uno scooter Anna Maria Romano: era la zia del tennista Marco Cecchinato

Anna Romano, 65 anni, è morta travolta da uno scooter sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura di Palermo. Soccorsa invano dal 118, lascia i figli Francesco e Carolina e un vuoto profondo nel mondo del tennis siciliano. Suo nipote Marco Cecchinato era stato finalista al Roland Garros del 2018.

Anna Maria Romano Palpacelli e Marco Cecchinato

Tragedia all’Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo a Palermo, dove una donna di 65 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada. La vittima è Anna Maria Romano Palpacelli, vedova di Gabriele Palpacelli, storico consigliere nazionale della Federtennis scomparso nel 2022, e zia del tennista palermitano Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2018. La donna era un punto di riferimento nel mondo del tennis siciliano, conosciuta per la dedizione e l’entusiasmo con cui portava avanti progetti sportivi e sociali.

Secondo una prima ricostruzione, Anna Romano stava lasciando lo stabilimento balneare La Marsa, a pochi passi dal circolo Telimar, quando è stata investita da uno scooter Piaggio Beverly condotto da un uomo di 51 anni. Il conducente del mezzo, che ha riportato gravi traumi dopo essere stato sbalzato dalla sella e aver battuto la testa sull’asfalto, è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato senza successo di rianimare la donna. Accanto a lei, i soccorritori hanno trovato la borsa in paglia con il telo da mare e gli accessori da spiaggia.

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada per permettere i rilievi da parte del medico legale e delle autorità competenti: polizia di Stato, vigili urbani della sezione Infortunistica e personale del 118. Si tratta della ventesima vittima sulle strade palermitane dall’inizio dell’anno.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità sportiva siciliana. Il Tennis Club Palermo 2 e il Tc1 hanno espresso il loro dolore con messaggi pubblici: “Siamo increduli e sconvolti”, si legge in una nota, “ora ti immaginiamo abbracciata al tuo Gabri, ma il vuoto che ci lasci, Annuzza, è impossibile da colmare”. La Federazione Italiana Tennis, tramite la Fitp Sicilia, ha ricordato la donna come un punto di riferimento del movimento: “Distrutti, senza parole. Riposa in pace carissima Anna”.

Anna Maria Romano Palpacelli col marito

Anna Romano Palpacelli era molto più di una figura sportiva. Insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo, aveva dedicato anni all’organizzazione di corsi preparto, seguiti da centinaia di mamme, e al sostegno di giovani e adulti nello sport. Con il marito, aveva portato a Palermo l’accademia Bollettieri e aveva un ruolo centrale negli Internazionali femminili di tennis, competizione che aveva visto trionfare giocatrici come Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Marco Cecchinato, legatissimo alla zia, ha annullato il match previsto a Como per rientrare a Palermo insieme al cugino e coach Francesco Palpacelli, figlio della vittima. Il tennista aveva dedicato alla zia la sua prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis nel 2018, un gesto che testimonia l’importanza del legame familiare e della passione per il tennis tramandata da Anna e Gabriele.