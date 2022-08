Palermo, studentessa tedesca in Erasmus violentata in strada: arrestato ragazzo di 22 anni Una studentessa tedesca in Erasmus è stata violentata mentre tornava a casa venerdì scorso: arrestato un giovane di 22 anni.

A cura di Davide Falcioni

L.M.G., un ventiduenne palermitano, è stato tratto in arresto dalla polizia, su provvedimento del Gip, con l'accusa di aver violentato una studentessa tedesca in via Polara la notte del 29 luglio scorso.

A condurre le indagini sono stati gli agenti dalla Squadra mobile del capoluogo siciliano. La giovane era in città per il progetto Erasmus e nei giorni scorsi ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa. Il giovane l'avrebbe violentata dopo averla spintonata e fatta cadere a terra. Soccorsa, è stata portata all'ospedale Civico del capoluogo siciliano.

Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Gli elementi raccolti hanno consentito l'individuazione del presunto maniaco sessuale. I poliziotti della Mobile l'hanno arrestato e condotto al carcere di Pagliarelli.

Leggi anche Bimbo di 6 anni violentato dal papà e dal fratello della mamma: due condanne a Modena

Stando a quanto riferito questa mattina dagli inquirenti i fatti risalgono alla notte di venerdì scorso, 29 luglio, quando gli agenti sono intervenuti in via Polara, laddove era da poco stata segnalata una ragazza che chiedeva aiuto. Ad attirare l'attenzione dei passanti era stata la studentessa tedesca, che poi ai poliziotti ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che l’aveva sorpresa lungo la strada che stava percorrendo per rincasare. Stando al suo racconto, "l'uomo l'aveva spintonata facendola cadere a terra, immobilizzata e infine costretta a subire atti sessuali".

Dopo averla accompagnata in ospedale al Civico – poi la donna è stata trasferita nel reparto di Ginecologia del Policlinico – gli agenti della Squadra Mobile hanno immediatamente iniziato a controllare gli impianti di video sorveglianza presenti nella zona di via Polara, non lontano dal Tribunale, dove si è consumata la violenza. Dalle registrazioni acquisite e dalla descrizione fornita dalla ragazza, gli agenti hanno individuato il presunto violentatore.

L'uomo ha pedinato la studentessa che, dopo avere trascorso una serata con gli amici, stava tornando a casa. Poco prima di arrivare l'ha spinta, facendola cadere a terra, per poi abusare di lei. Il quadro probatorio raccolto dai pm è stato ritenuto solido dal giudice per le indagini preliminari ed è scattato l’arresto.