video suggerito

Palermo, senzatetto accoltellato e ucciso in strada: indagini in corso, si cerca l’arma del delitto A Palermo un clochard romeno di 48 anni è stato accoltellato a morte in viale dei Picciotti. Ferito al torace e all’addome, viveva in un terreno abbandonato. Indaga la polizia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni, di origine romena, è stato ucciso ieri sera a coltellate in viale dei Picciotti, nella zona del Foro Italico di Palermo. L’allarme è scattato intorno alle 20:00, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo riverso al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, colpita ripetutamente con un’arma da taglio.

Secondo una prima ispezione cadaverica, l’uomo avrebbe ricevuto almeno sei fendenti, concentrati al torace e all’addome. Le ferite si sono rivelate fatali. Sul caso indaga la polizia, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile. Gli agenti stanno ancora cercando l'arma del delitto.

La vittima viveva per strada insieme ai suoi cani e aveva trovato riparo in un terreno abbandonato non lontano dall’ex macello comunale e da un deposito della Rap, l’azienda municipale per la raccolta dei rifiuti. Nell’area, segnata dal degrado, sorge una costruzione occupata da senzatetto. È lì che l’uomo aveva trovato una precaria sistemazione.

Con lui, secondo quanto appreso, viveva anche una donna, soccorsa in stato di choc e trasportata in ospedale. Gli agenti hanno chiesto l’intervento del canile municipale per prendersi cura degli animali della vittima.

Nella zona sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio degli investigatori. La pista dell’aggressione volontaria sembra al momento la più accreditata, ma il movente resta ignoto.