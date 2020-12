in foto: foto di repertorio

Tragedia a Palermo, dove la scorsa notte un uomo è morto in seguito a un incendio divampato nel mercato del Capo a Palermo, in un locale situato al pian terreno di un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant'Agostino. A perdere la vita un 74enne di origini tunisine ma residente a Palermo da decenni, che viveva in un magazzino trasformato in abitazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 dai vicini, svegliati da alcuni rumori sospetti e dalla puzza di bruciato. Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia, ma per l'anziano non c'era orma più niente da fare. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause dell’incendio che, secondo i primi accertamenti, sarebbero accidentali.

Benché siano ancora in corso indagini più approfondite l'ipotesi più accreditata secondo i Vigili del fuoco sarebbe quella del malfunzionamento di una stufa dalla quale sarebbero partite le fiamme che hanno rischiato di attecchire anche su una casa al piano superiore. I parenti della vittima sono stati avvertiti e nei prossimi giorni raggiungeranno la Sicilia per effettuare il riconoscimento del cadavere. "Ancora una volta – ha commentato su Facebook Ottavio Zacco, presidente della prima circoscrizione – il Capo piange la morte di un uomo bruciato in un magazzino. Una morte terribile, causata dalla solitudine, dal degrado e purtroppo pure dalla testardaggine di chi non vuole farsi aiutare, da un quartiere nobile. Buon viaggio Elby". Alcuni anni fa in un altro incendio in un rudere aveva perso la vita Benedetto Oliva. Anche lui aveva 74 anni.