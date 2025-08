Palermo, con la moto contro un’auto: muore nel giorno del suo ventesimo compleanno

Immagine di repertorio.

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia. Patrik Thomas Nicholson ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, giorno del suo ventesimo compleanno, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Il giovane era in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato violentemente con una Fiat Panda che stava uscendo da un distributore di carburante, all’altezza della via Emily Bach, nella carreggiata laterale in direzione Trapani.

L’impatto, avvenuto nei pressi dell’area commerciale “Rubino”, è stato fatale: Nicholson è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Alcuni automobilisti, testimoni dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 è arrivato sul posto in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. "Le condizioni erano già gravissime al momento dell’arrivo", hanno spiegato i soccorritori. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, incaricati di effettuare i rilievi e di gestire il traffico, fortemente rallentato per tutta la durata delle operazioni. L’impatto emotivo sull’intera comunità è stato amplificato dal fatto che Patrik stava celebrando proprio quel giorno il suo ventesimo compleanno: una coincidenza crudele che ha lasciato sgomenti amici, familiari e conoscenti.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con l’auto mentre questa usciva dal distributore Q8. Restano da accertare le responsabilità: non è ancora chiaro se vi sia stato un mancato rispetto della precedenza o se la velocità dei mezzi coinvolti possa aver contribuito alla gravità dell’incidente. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero offrire elementi utili per ricostruire gli attimi precedenti all’impatto.