Palermo, aggredita da 4 ragazzi a colpi di casco mentre era in bici, 23enne denuncia ai carabinieri Una ragazza di 23 anni è stata aggredita e picchiata a colpi di casco da 4 coetanei sconosciuti. Alle forze dell’ordine, la 23enne che stava tornando a casa in bici ha detto di non aver mai visto prima i suoi aggressori.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazza è stata picchiata a colpi di casco da 4 coetanei mentre stava tornando a casa. La 23enne stava rientrando nella sua abitazione in via Roma a Palermo nel tardo pomeriggio di due giorni fa quando i 4, senza nessun motivo apparente, hanno raggiunto la ragazza per poi prenderla a schiaffi. La 23enne stava ascoltando la musica e quando è stata raggiunta dalla sberla è caduta dalla bicicletta, poi è stata colpita in pieno volto con un casco.

Dopo l'aggressione, i 4 sono fuggiti via. Il gruppetto non avrebbe neppure portato via il cellulare, il portafogli o la stessa bicicletta sulla quale la ragazza stava tornando a casa. Per questo l'aggressione appare del tutto immotivata e le forze dell'ordine, dopo aver raccolto la denuncia della 23enne, stanno indagando per risalire all'identità del gruppo e al movente che avrebbe portato i 4 a picchiare la ragazza in sella alla sua bici senza neppure conoscerla.

Quando si è recata dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia subito dopo le sberle, la vittima ha confermato di non conoscere i suoi aggressori e di non averli mai visti prima. La 23enne ha sottolineato di non avere nemici e di non sapere neppure il motivo per il quale 4 sconosciuti dovessero aggredirla. I militari delle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto hanno iniziato a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per capire chi sia il gruppo di aggressori e sottoporre quanto ripreso dalle telecamere alla giovane vittima.

La ragazza, dopo lo shock iniziale e le lievi ferite riportate, ha fortunatamente potuto fare ritorno a casa e ha denunciato quanto successo nel pieno centro di Palermo. L'episodio si è verificato in pieno giorno e le forze dell'ordine sono all'opera per raccogliere le testimonianze di eventuali passanti che potrebbero aver visto la scena.