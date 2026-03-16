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Palazzina in fiamme a Catania: poliziotti delle volanti fanno evacuare tutti ma rimangono intossicati

Gli agenti sono entrati nell’abitazione da cui è partito l’incendio per verificare la presenza di altre persone e hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl rimanendo intossicati.
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A cura di Antonio Palma
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Momenti di paura questa mattina nel rione Nesima a Catania dove l’improvviso incendio in una palazzina di via America ha costretto all’evacuazione di tutto lo stabile prima che i vigili del fuoco mettessero in sicurezza la zona. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti della squadra Volanti della Questura etnea che sono stati i primi ad accorrere sul luogo del rogo provvedendo a far evacuare tutti i residenti e rimanendo per questo anche intossicati dal fumo.

Dopo aver allontanato i presenti, infatti, gli agenti sono entrati nell’abitazione da cui è partito l’incendio per verificare la presenza di altre persone e hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl  che era presente sul posto. Durante l’intervento hanno inalato il fumo sprigionato dal rogo e per questo hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del caso anche se fortunatamente non si sono rivelati gravi. Dopo il trasporto in ospedale e gli accertamenti, sono stati giudicati guaribili in cinque giorni

L’allarme è scattato poco dopo le 7 di oggi, lunedì 16 marzo, quando alcuni residenti hanno segnalato ai numeri di emergenza un incendio in corso sviluppatosi in un appartamento al primo piano della palazzina. I primi a intervenire sul posto gli agenti di una volante che hanno subito invitato tutti i residenti a evacuare la palazzina, una quindicina di persone in tutto. Poi sono entrati all’interno e tre poliziotti intervenuti sono rimasti intossicati.

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Poco dopo sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno preveduto a spegnere l’incendio prima che si propagasse agli appartamenti vicini. L’abitazione interessata dal rogo però è stata dichiarata temporaneamente inagibile a causa dei danni provocati dal calore. Non risultano comunque feriti tra le persone residenti nell’edificio.

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