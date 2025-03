Paga un uomo per spezzare le dita al figlio chirurgo perché gay: sicario svela il piano al medico e lo salva

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Fabrizio Obbialero

Un padre voleva rovinare la carriera da chirurgo al figlio gay e così aveva pagato un picchiatore perché gli spezzasse le dita. Alla fine il terribile piano fortunatamente non era riuscito: il picchiatore "professionista" infatti aveva iniziato a seguire il figlio, il dottore Fabrizio Obbialero, per qualche settimana fino a decidere di rivelargli il piano del padre e salvarlo dunque. Il genitore, un uomo di 75 anni, aveva patteggiato una pena di due anni di carcere nel 2020: l'accusa era di lesioni aggravate e stalking. Ora arriva la decisione del Tribunale Civile di Asti: il 75enne dovrà risarcire il figlio perché è stato riconosciuto alla vittima un "danno biologico" causato "dalla condotta vessatoria e violenta" del padre. Il giudice ha riconosciuto un comportamento omofobo del padre.

La vittima ha raccontato di aver confessato il suo orientamento sessuale nel 2016 ai genitori e da lì erano iniziati atteggiamenti denigratori. La madre aveva cercato più volte di difendere il figlio, ma poi era porta a causa di una malattia. Ma cosa faceva il padre nei confronti del figlio?

Le indagini hanno scoperto che il 75enne non solo aveva pagato il picchiatore ma anche – in un caso precedente – qualcuno che gli tagliasse le gomme dell'auto. E ancora: anche via social aveva cercato di rovinare la carriera del figlio dicendo che si drogava (cosa che non era vera ovviamente). Su Facebook aveva scritto: "Il profeta si fa le canne". Tutti comportamenti che hanno causato un disagio psicologico al figlio: la consulenza dei medici citata nella sentenza del Tribunale di Asti aveva precisato che il chirurgo a causa del padre soffriva di "sintomatologia psicopatologica che configura un disturbo dell’adattamento con sintomi ansiosi e depressivi". Il medico infatti continuava a ripetere che temeva per la sua incolumità e per quella di chi gli stava accanto.

L'avvocato Maximiliano Bruno che assiste il medico e il suo compagno al Corriere della Sera ha precisato: "Una storia vergognosa e imbarazzante, ancor più perché si svolge nel rapporto tra un padre e un figlio". Ora il padre dovrà risarcire il figlio.