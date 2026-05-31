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Paura in piazza a Pergine Valsugana: scoppia una maxi rissa in piazza, spunta anche un’accetta

Momenti di paura ieri sera a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove durante una rissa per futili motivi un ragazzo ha estratto un’accetta e tentato di colpire alla schiena un “rivale”.
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A cura di Davide Falcioni
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Momenti di vero panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxi rissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi vedendo il coinvolgimento di un piccolo – ma particolarmente violento – gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche un'accetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente.

Come spiega Il Dolomiti tutto è iniziato attorno alle 23. La serata stava scorrendo in maniera apparentemente normale, complice l’evento Perzen Street Boulder che, assieme ai truck dello street food di Magna e Tasi, stava riempiendo e animando la piazza. Improvvisamente però, non si sa per quale ragione, è scoppiata la rissa tra un gruppo di ragazzi, le cui immagini hanno iniziato subito a rimbalzare sul web.

A quanto pare il gruppo di ragazzi che ha inscenato la rissa avrebbe prima importunato alcuni passanti poi avrebbe avuto un confronto con alcuni biker presenti. Dal nulla, poi, sono partite le botte: dopo i calci e pugni è uscita fuori l’accetta, usata da uno di questi per colpire un altro alla schiena. E nelle fasi finali uno dei rissosi avrebbe anche fatto insulti razzisti nei confronti dei trentini.

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A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti. "Quello che è successo – ha spiegato il sindaco di Pergine Marco Morelli – è gravissimo. In mezzo alle persone con un'accetta è assurdo,  spero che i responsabili si facciano almeno qualche anno di galera".

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