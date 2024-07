video suggerito

Padre uccide il figlio a sprangate in casa dopo una lite, orrore nel Torinese Il dramma si è consumato in un’abitazione di Roletto, nel Torinese. La vittima è un uomo di 40 anni che sarebbe stato colpito dall’anziano padre di 84 anni in casa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia famigliare oggi a Roletto, nella città metropolitana di Torino, dove un uomo ha ucciso il figlio colpendolo a sprangate nella casa di famiglia al culmine di una lite. Il terribile episodio si è consumato nel pomeriggio di venerdì 5 luglio in un'abitazione di via Petrarca dove sono accorsi poi i carabinieri e sanitari del 118. Secondo le prime notizie, la vittima sarebbe un uomo di 40 anni che sarebbe stato colpito dall'anziano padre di 84 anni in casa.

Secondo una prima ricostruzione, l'ultra ottantenne avrebbe ucciso il figlio quarantenne con una spranga di metallo al termine dell'ennesima lite. A lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino e conoscente di famiglia a cui lo stesso pensionato si sarebbe rivolto poco dopo il delitto per raccontare quanto accaduto. L'amico quindi ha avvertito subito i carabinieri con una chiamata ai numeri di emergenza, facendo scattare l'intervento dei militari.

La casa dove si è consumato il delitto a Roletto

Sul posto sono intervenuti sia i militari dell'Arma della compagnia di Pinerolo sia quelli del nucleo operativo radiomobile, sia i sanitari del 118 con un'ambulanza e un elicottero anche se al loro arrivo per il quarantenne ormai non c'era più nulla a da fare. Del caso è stata subito informata la Procura dei Torino che ha avviato subito un fascicolo per omicidio, affidato sostituto procuratore Paolo Del Grosso che sta ora coordinando le indagini. La casa in cui si è consumato il delitto è stata posta otto sequestro in attesa dell'arrivo dei reparti della scientifica per i rilievi del caso.