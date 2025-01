video suggerito

Padre uccide figlio 34enne a fucilate in casa: lite si trasforma in tragedia in Ossola Il dramma a Ornavasso, nella villetta familiare, domenica sera. Al culmine di una lite il padre ha preso un fucile da caccia e ha sparato al figlio 34enne Nicolò Borghini, uccidendolo. Il 63enne arrestato.

A cura di Antonio Palma

Una lite si è trasformata in tragedia nelle scorse ore a Ornavasso, in Ossola, dove un padre ha ucciso a fucilate il figlio 34enne al culmine di un litigio scoppiato in casa. La vittima della tragedia famigliare è Nicolò Borghini, 34enne ucciso con un colpo di fucile sparato dal padre Edoardo, 63enne che è stato poi arrestato.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22, nella villetta di famiglia in una zona residenziale del piccolo comune della Bassa Ossola. Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma per l’uomo colpito non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del delitto anche i carabinieri della locale stazione di Premosello Chiovenda, poi coadiuvati dai carabinieri del comando provinciale di Verbania col Nucleo investigativo e il magistrato di turno della locale Procura. Ai militari dell’arma intervenuti sul posto la dinamica è apparsa fin da subito ben chiara.

Secondo quanto ricostruito finora, tra padre e figlio sarebbe nata l‘ennesima lite in casa al culmine della quale l’uomo avrebbe preso un fucile da caccia detenuto regolarmente nell’abitazione e fatto fuoco colpendo in pieno il figlio che è morto praticamente sul colpo. Al momento dell'omicidio, in casa era presente anche la madre del ragazzo.

Il padre 63enne è stato posto in stato di fermo, portato in caserma e ascoltato dai carabinieri. Al termine delle procedure, l’uomo è stato portato in carcere. Secondo quanto emerso finora dai racconti, sembra che in casa i rapporti fossero da tempo molto tesi tra genitori e figlio a causa di problemi di dipendenza del giovane e le liti erano continue.

Nella villetta comunque sono accorsi anche i reparti della scientifica, per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire con esattezza la dinamica dei fatti, e il medico legale per un primo esame esterno del corpo della vittima sul quale probabilmente verrà disposta l’autopsia.