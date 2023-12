Padova, Cristian muore a 24 anni dopo esser finito fuori strada: tra 5 giorni avrebbe dovuto laurearsi Cristian Disarò è morto a 24 anni in un incidente verificatosi in provincia di Padova nella notte tra sabato e domenica scorsi. La prossima settimana avrebbe dovuto laurearsi in biologia a Ferrara: “Stiamo vivendo una tragedia”.

Aveva solo 24 e avrebbe dovuto laurearsi tra solo 5 giorni Cristian Disarò, il giovane morto ieri in un incidente verificatosi nel piccolo comune di Sant'Elena, in provincia di Padova, in via Gasparolo.

Il giovane poco prima dell'alba tra sabato e domenica notte stava tornando da una serata in discoteca con gli amici quando ha perso il controllo della propria auto, una Renault Clio, per cause che sono ancora in via di accertamento ed è finito in un fosso. Per lui non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Con il passare delle ore prende quota l'ipotesi che la vettura possa aver centrato un tombino sporgente in corsa, terminando la propria corsa in un fosso nelle vicinanze e andando a sbattere contro un pozzetto di cemento armato.

Distrutta è la famiglia del 24enne che avrebbe dovuto laurearsi in biologia a Ferrara tra qualche giorno dopo il diploma all’Euganeo di Este. Dopo anni passati a dare esami e completare il tirocinio, aveva ultimato la tesi e mancava solo la discussione. "Stiamo vivendo una tragedia e dobbiamo ancora renderci conto dell'accaduto. Questa settimana, mio figlio avrebbe dovuto laurearsi", ha ripetuto la mamma di Cristian a Paolo Oppio, sindaco di Villa Estense, dove la vittima viveva.

"Quando ho appreso della notizia, credevo si trattasse di persone sconosciute. Poi ho visto la madre di Cristian e ho riconosciuto la mamma di un ragazzo che giocava a calcio con mio figlio. È stato molto difficile", ha detto il primo cittadino come riporta Il Gazzettino, profondamente scosso per quanto successo, così come tutta la comunità locale. Cristian, infatti, era molto conosciuto. L'ultima immagine sul suo profilo Instagram è assieme alla fidanzata Giulia risale appena ad un mese fa: erano insieme in un ristorante e ridevano felici.