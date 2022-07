Padova, auto finisce nel fossato: morti due fratelli che stavano andando al lavoro Due fratelli di origine marocchina che stavano andando al lavoro in un cantiere sono morti in seguito a uno schianto avvenuto a Monselice.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente stradale questa mattina, 26 luglio 2022, poco dopo le 6. Due fratelli di origine marocchina che stavano andando al lavoro in un cantiere sono morti in seguito a uno schianto avvenuto a Monselice, in via Vanzo, non molto lontano dalla casa in cui vivevano. Al volante della macchina – una Fiat Stilo – sedeva il più grande, di 38 anni, e nel posto del passeggero il più giovane, di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Abano i due giovani si stavano recando al lavoro presso un'impresa edile.

Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato scavato al lato della carreggiata. Mentre per uno degli occupanti la morte è stata istantanea, il secondo è stato trasportato in ambulanza in ospedale ed è deceduto poco dopo l'arrivo, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. A Monselice è giunto anche l'elisoccorso del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Este con l'autogrù per recuperare il mezzo incidentato.

Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha dato il nullaosta per la consegna delle salme dei due fratelli alla famiglia. Tra le cause che potrebbero aver influito alla fuoriuscita autonoma non si esclude la velocità eccessiva, una banale distrazione, ma anche un possibile malore del conducente. La viabilità in via Vanzo è tornata regolare soltanto dopo le 10 del mattino: il tempo necessario agli operatori di terminare l'attività di rimozione della vettura incidentata e soprattutto per effettuare tutti i rilievi tecnici del caso.