Padova, alla guida a 17 anni, si schianta con l’auto nel cuore della notte contro una casa Si è schiantato con l’auto contro il muro di una casa il 17enne Pietro Benfatto morto la scorsa notte mentre era alla guida senza patente. L’incidente è avvenuto nel Padovano.

A cura di Chiara Ammendola

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muro di cinta, sfondando un cancello e finendo la sua corsa contro un'abitazione. È morto così il 17enne Pietro Benfatto, rimasto vittima di un incidente la scorsa notte lungo la statale Piovese, nel comune di Legnaro (Padova). Il giovane, pur essendo minorenne e dunque senza patente, era alla guida della Opel Corsa dei genitori che i due avevano prestato al figlio e agli amici: secondo quanto riferito dalla madre e dal padre alle forze dell'ordine alla guida avrebbe dovuto esserci uno degli amici di Pietro, tutti maggiorenni. E così è stato all'andata, quando sono usciti: al ritorno però al volante dell'auto c'era il 17enne, che in macchina era da solo. Mentre gli amici lo seguivano con altre vetture.

Sono stati loro, che hanno assistito al terribile schianto, a lanciare l'allarme. Insieme ai tanti residenti della zona svegliati nel cuore della notte dal boato. L'incidente è avvenuto tra le 4 e le 5 della notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con la polizia stradale e i vigili del fuoco: purtroppo però per il Pietro non c'era ormai più nulla da fare. Non è stato possibile fare altro che che constatarne il decesso, mentre il corpo è stato estratto dalle lamiere dell'auto, praticamente distrutta, dai vigili del fuoco. Sulla dinamica stanno ora indagando le forze dell'ordine ma stando a quanto raccontato dagli amici del 17enne sembra che non vi siano altre auto coinvolte e che sia stato il ragazzo a perdere il controllo della vettura non è chiaro se per l'inesperienza alla guida o per l'alta velocità.

A coordinare l'indagine e anche il lavoro degli agenti sul luogo dell'incidente il pm Andrea Zito: ora si dovrà chiarire chi tra gli amici di Pietro avesse la responsabilità dell’auto e chi abbia ceduto a lui le chiavi per farlo guidare pur essendo minorenne e senza patente. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’opportunità di eseguire l’autopsia sul corpo del giovane. Il reato per cui s’indaga è incauto affidamento mentre la macchina si trova ora sotto sequestro. Tanti i messaggi per Pietro che in queste ore stanno riempendo i social. Anche l'Unione Basket Padova ha voluto dedicare con un post condiviso su Facebook un ultimo saluto al 17enne che aveva militato in una squadra giovanile diversi anni fa: "Una terribile notizia che fa male al cuore. Pietro Benfatto, atleta del settore giovanile della Pro Pace Crm Pallacanestro Padova soltanto qualche anno fa, ci ha lasciato in seguito a un tragico incidente. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari dal gruppo UBP. Ciao Pietro".