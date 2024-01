Padova, 26enne accoltellato in casa durante una serata tra amici: fermata una 17enne Ancora da chiarire i contorni dell’accoltellamento avvenuto a Padova ai danni di un 26enne ora ricoverato in gravi condizioni. Una 17enne è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, tra lei e il giovane vi era una relazione sentimentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono da chiarire i contorni dell'accoltellamento avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in centro a Padova. Un 26enne è stato colpito al torace. Per il tentato omicidio è stato fermato una 17enne che era presente alla serata. Stando a quanto reso noto, il ragazzo ferito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Al momento dell'aggressione, con il 26enne vi erano altri 3 ragazzi. Il tutto sarebbe avvenuto in un'abitazione dove in quel momento erano riuniti la vittima, il padrone di casa, una minore e un'altra persona della quale non è nota l'identità.

Le forze dell'ordine erano già intervenuti nel trilocale su segnalazione dei vicini che avevano denunciato diverse liti tra le persone che abitavano in quell'appartamento. Il tutto è avvenuto in un appartamento dove i 4 amici si erano ritrovati nel trilocale per trascorrere una serata in compagnia. Secondo quanto reso noto, tra il 26enne ferito e la minore presente e poi fermata con l'accusa di tentato omicidio vi era una relazione sentimentale. Il ragazzo, colpito con un solo fendente durante una lite, è stato trasportato al vicino pronto soccorso ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I medici si sono riservati la prognosi. I tre ragazzi sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto per chiarire le cause e le responsabilità.