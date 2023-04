Orsi in Trentino, trovato un cucciolo morto in val di Sole: “Piccolo e denutrito, non è di JJ4” Un cucciolo di orso è stato trovato morto in val di Sole, nei pressi di una pista ciclabile. Stando a quanto reso noto, l’animale aveva circa 3-4 mesi ed è apparso “piccolo e denutrito”

A cura di Gabriella Mazzeo

Un cucciolo di orso è stato trovato morto nei pressi di una pista ciclabile in bassa valle di Sole, in Trentino. L'animale, di circa 3-4 mesi, è stato recuperato dal personale forestale e sarà inviato all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per accertare le cause del decesso. L'episodio, secondo quanto riferito dalla Provincia di Trento, non è correlato al caso dell'orsa JJ4, catturata dopo la morte del runner Andrea Papi. I suoi cuccioli, infatti, sono già svezzati e indipendenti e sono entrati nel secondo anno di vita.

Secondo quanto evidenziato dagli esperti del Servizio faunistico provinciale, nel primo anno di vita il tasso di mortalità naturale dei cuccioli di orso tocca il 75%. Dopo il secondo anno, invece, gli animali possono provvedere autonomamente ai loro bisogni e alla loro sopravvivenza.

Gli esperti hanno inoltre affermato che l'esemplare di orso trovato morto in val di Sole appare "piccolo e denutrito". Nel frattempo, dal tavolo tecnico convocato dal ministero dell'Ambiente per discutere la cosiddetta emergenza orsi in Trentino, è emerso che entro l'11 maggio i tecnici del ministero avvieranno una serie di interlocuzioni anche di natura diplomatica per capire dove spostare parte dei 70 esemplari in eccesso rispetto ai numeri originari del progetto "Life Ursus". Secondo quanto reso noto, la volontà dei tecnici è quella di individuare sul territorio nazionale o in Europa dei siti adatti ad ospitare gli orsi inizialmente inseriti nell'ambito della strategia europea per la reintroduzione dell'orso bruno sulle Alpi.