Un giovane si è suicidato intorno alla mezzanotte di oggi 30 luglio gettandosi dalla ruota panoramica di Rimini. Sarebbe salito sulla cabina numero 15, all'ultimo giro, attendendo di arrivare al punto più alto raggiunto dell'attrazione a quota 55 metri e una volta spogliatosi si è lanciano nel vuoto. Diversi turisti e famiglie con bambini hanno assistito alla scena. Non si conoscono al momento le generalità dell’autore del gesto estremo. Indaga la polizia.

Tragedia davanti ai turisti

Tutto è avvenuto all'improvviso quando un uomo è salito sulla ruota panoramica in piazzale Boscovich e, giunto nel punto più alto (55 metri), si è lanciato nel vuoto. Secondo le prime informazioni il suicida si è tolto i vestiti e ha scavalcato le porte di chiusura della cabina, quindi è saltato. Diverse persone, tra quelle presenti sulla ruota e quelle che passeggiavano alla base dell'attrazione, hanno visto la scena del corpo cadere in terra. Sul posto pochi minuti dopo la disgrazia sono arrivati gli uomini del 118 e un’auto medicalizzata. La ruota è stata quindi evacuata e bloccata in attesa dei controlli della Polizia, intervenuta con una volante e la Scientifica. Da una prima ricostruzione, sembrerebbero pochi i dubbi sul suicidio. In un secondo momento sono arrivati i familiari della vittima, sotto choc. A loro è toccato lo straziante riconoscimento.