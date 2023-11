Oroscopo, le previsioni di oggi 24 novembre 2023 segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 24 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Siamo arrivati al passaggio di Marte da Scorpione a Sagittario. I segni di fuoco sono carichi di energie: il segno fortunato di oggi sarà il Leone mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 24 novembre 2023, ci avviciniamo pericolosamente alla Luna piena, che sarà lunedì mattina in Gemelli. Nel frattempo oggi Marte, pianeta delle energie e dell'entusiasmo, entra nel segno del Sagittario e dona ai segni di fuoco nuova carica!

Ariete: sei certo delle tue grandi capacità e non accetti assolutamente i dubbi amletici di Venere contro. Grazie alla Luna nel tuo segno e anche a Mercurio a favore, sai perfettamente come esaltare i tuoi punti di forza per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Hai la stessa genialità e tempra di Jody Cecchetto, figlio del celebre Claudio, che è stato capace di farsi strada tutto da solo senza neppure una piccola spintarella da parte del papà. Puoi permetterti di prendere le decisioni sul tuo destino in totale autonomia. Amore: decidi tu come, dove e quanto ne vuoi. Lavoro: tutto assolutamente sotto controllo. Fortuna: non ne hai praticamente bisogno o così credi. Il consiglio del giorno: prendi un microfono per fare le prove per diventare uno speaker della radio. Voto: 7 e mezzo ben organizzato.

Toro: potresti iniziare a smetterla di lamentarti continuamente sugli stessi argomenti, anche perché ormai siamo agli sgoccioli e Marte contro a partire da questo pomeriggio ti dà finalmente tregua spostandosi dall’opposizione. Puoi dire basta a polemiche sterili come gli innumerevoli programmi che hanno trattato la rivoluzione e i bisticci tra Adami e Vieri alla Bobo Tv. Avrai certamente voglia di riprendere tutte quelle attività che al momento hai lasciato in stand-by perché ti sentivi troppo stanco. Amore: hai di nuovo voglia di avventure sotto le lenzuola. Lavoro: sei in grado si accettare di buon grado anche le critiche se costruttive. Fortuna: da biglietto vincente della lotteria. Il consiglio del giorno: rispolvera le tue scarpette da jogging. Voto 7 + energie rinnovate.

Gemelli: pare che l’utilizzo di sostanze stupefacenti sia già da datare all’epoca dei dinosauri, come da recenti scoperte di tracce di LSD rinvenuti in fossili incastonati nell’ambra. Lo so che questa potrebbe sembrarvi un’ottima via di fuga da Mercurio e anche da Marte contro. Occhio però perché se è vero che sfuggire ai doveri possa apparentemente dare sollievo in realtà le cose rimandate si ripresentano sempre più complicate di prima. Amore: vi potete dare al cento per cento. Lavoro: chiedete le vacanze anticipate. Fortuna: fate parecchio affidamento sul caso. Il consiglio del giorno: trascorrete tutti i momenti liberi con il tuo partner. Voto 6 – a riposo.

Cancro: tieni a freno la tua voglia di ribaltare tutto oggi che hai la Luna storta e Venere contro. I tuoi scatti sono difficili da controllare e dovresti optare per la calma di un maestro zen. Evita di leggere notizie sull’inflazione e in particolare quelli che sottolineano il caro vita soprattutto per chi è single. Impara ad addolcire un po’ i tuoi modi e a condividere di più le gioie che i dolori con chi ti sta intorno. Amore: ha lo stesso effetto dei compiti per i bimbi delle elementari. Lavoro: ti piace come mangiare una zuppa di broccoli fredda. Fortuna: ti salva in corner anche questa volta . Il consiglio del giorno: cerca un partner per un’uscita goliardica. Voto 6 e mezzo un po’ nervosetto.

Leone: pare che questo sia proprio il tuo momento d’oro con un cielo sfavillante che ti illumina e rende ogni tuo desiderio possibile. Sei come il piccolo stilista di soli sette anni, Max Alexander, che veste star del calibro di Sharon Stone e fa sfilare le sue collezioni in passerella. Goditi tutti i complimenti e gli applausi che proprio in questi giorni saranno innumerevoli. Amore: tripudio di sentimenti, come piace a te. Lavoro: l’impegno sarà assolutamente premiato. Fortuna: è la tua groopie più sfegatata. Il consiglio del giorno: stappa la bottiglia di bollicine che tieni in fresco nel frigorifero. Voto 7 e mezzo raggiante.

Vergine: se ti senti colta da una irrefrenabile voglia di cioccolata calda con panna, plaid e camino acceso non è perché tutta la penisola è stata travolta dal ciclone artico Attilia. Da oggi ti tocca anche Marte contro e ti trasformi in una perfetta pantofolaia. In fondo stare nel calduccio di casa non è poi così male. l’importante è che tu scelga la compagnia giusta che abbia i tuoi stessi gusti sopratutto su serie tv che non dovranno essere mentalmente più impegnative di ‘The Office’. Amore: ti prendi un periodo di pausa. Lavoro: posticipi tutto in data da definirsi. Fortuna: è come la termo coperta da mettere nel letto prima di andare a dormire. Il consiglio del giorno: abbonamento a tutte le piattaforme on demand. Voto 5 e mezzo in pigiama già alle otto di sera.

Bilancia: la Luna storta oggi potrebbe farti qualche piccolo scherzetto ma del tutto rimediabile. Sei come Elodie che sul palco mentre agita scatenatissima la sua chioma corvina perde una ciocca di extension, ma lo show continua senza alcuna modifica a coreografia e scaletta. Vederti per un attimo ‘scomposta’ ti rendere ancora più sexy e irresistibile. Amore: sexy come una ballerina di burlesque. Lavoro: è tutto nelle tue saldissime mani. Fortuna: ti accompagna in ogni singolo momento. Il consiglio del giorno: uscita karaoke con le tue amiche di sempre. Voto 8 + ma un po’ spettinata.

Scorpione: puoi permetterti di esporti in prima persona con grande determinazione fino al primo pomeriggio perché poi Marte ti saluta per proseguire il suo percorso lungo lo Zodiaco. Quindi se intendi dire la tua a proposito sul divieto dell’ayahuasca in Italia, questo è proprio il momento giusto perché poi potresti essere meno efficace di quanto vorresti. Cogli quest’occasione per far sentire la tua voce chiara e dirompente come se fossi sul palco di X-Factor. Amore: tutta sensibilità e dolcezze. Lavoro: è il momento di dare il tuo famoso colpo di coda. Fortuna: diventa un’armonia più dolce e sottile. Il consiglio del giorno: coltiva il tuo lato mistico. Voto 7 –

Sagittario: ti senti davvero al top con Marte che arriva nel tuo segno regalandoti grande forza fisica e determinazione. Con questa nuova grinta punti in alto e la Luna e Mercurio a favore ti garantiscono le capacità per far emergere tutta la tua sostanza. Sei come Apple che, da un recente studio, risulta essere il marchio più conosciuto al mondo. Vai avanti così perché nulla ti può fermare. Amore: hai l’imbarazzo della scelta. Lavoro: vincente in tutti i campi. Fortuna: ti accompagna in ogni tua decisione. Il consiglio del giorno: metti in borsa un paio si scarpette da ballo per programmi frizzanti dell’ultimo minuto. Voto 8 e mezzo travolgente.

Capricorno: potresti perdere le staffe come Morgan a X-Factor, tutta colpa della Luna storta e Venere contro. Importi con atti di forza dell’ultimo minuto non ti aiuterà ad ottenere la ragione che ritieni di meritare. Meglio ritirarsi per il momento nelle tue stanze private e provare a rilassarti. In fondo, tu che sei sempre molto impegnato, ogni tanto dovresti proprio prenderti un momento di pausa da tutto e da tutti. Qualche ora da eremita sulla montagna ti è assolutamente concessa. Amore: al momento sei in pausa riflessiva. Lavoro: hai messo il pilota automatico. Fortuna: risiede nella quiete e nel silenzio. Il consiglio del giorno: sentiti in vacanza. Voto 5 e mezzo alla ricerca della pace interiore

Acquario: finalmente le energie tornano vigorose con Marte che da oggi ti sostiene e ti potrebbe far correre una maratona senza alcun allenamento. Ti puoi permettere di tutto, perché supportato da Mercurio, Venere e anche della Luna. Ti riprendi i tuoi spazi e anche qualche cosina di più come i dehors di bar e ristoranti nel centro di Roma che negli ultimi anni hanno come minimo raddoppiato la superficie esterna. Largo alla fantasia, all’ispirazione e anche alle imprese che per i più potranno sembrare impossibili. Amore: sei amico e amante perfetto. Lavoro: non ti ferma più nessuno. Fortuna: aggiunge un po’ di sprint. Il consiglio del giorno: rispolvera uno dei tuoi progetti che sono rimasti per tempo in stand-by. Voto 8 +

Pesci: vi sentite traballanti sia mentalmente che fisicamente con Mercurio e ora anche Marte che mettono a dura prova le vostre certezza. Tutte le vostre basi sono stabili come le fondamenta della torre Garisenda di Bologna che a causa della troppa pendenza è a rischio crollo. Meglio evitare sforzi, decisioni avventate o anche solamente un giro di shopping per i regali di Natale per sfruttare il Black Friday. Ci vuole calma e bisogno di riscoprire un nuovo equilibrio. Amore: è una vera faticaccia. Lavoro: timbrate il cartellino solo per chiacchierare con il vostro collega, amico preferito. Fortuna: vi aiuta come un power bank. Il consiglio del giorno: regalatevi una coccola dal parrucchiere. Voto 6 – scricchiolante.