Oroscopo, le previsioni di febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Sagittario accolgono Saturno a favore

La grande informazione astrologica che vi devo dare fin da subito in merito all'oroscopo del mese di febbraio 2026 è questa: dopo quasi tre anni nel segno dei Pesci e dopo 28 anni abbondanti dall'ultima volta, il 14 febbraio Saturno entrerà nel segno dell'Ariete. Lo fa congiunto al pianeta Nettuno, che ci è entrato invece alla fine di gennaio. Questo significa che per i prossimi due anni e mezzo Saturno in Ariete darà manforte alle grandi personalità, ma ci porterà ad alzare la testa per quanto riguarda diritti e richieste. Nel frattempo Marte resta nel segno dell'Acquario per tutto il mese, Mercurio passa in Pesci il 6 febbraio e anche Venere il 10 febbraio entra in Pesci.

Eccoci alle previsioni astrali per il mese di febbraio 2026: l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Dopo Nettuno, anche Saturno entra nel tuo segno zodiacale, mentre gli altri pianeti non ti danno per nulla fastidio, anzi Marte è addirittura a favore e ti rende energico e anche un po' strafottente! Proprio come piace a te. Quindi direi che ti senti, a buon diritto, il grande protagonista di questo oroscopo del mese di febbraio e soprattutto hai voglia di far vedere a tutti quelle che sono le tue caratteristiche primarie, che scuotono, rinvigoriscono, propongono e non hanno alcuna intenzione di restare un passo indietro. Diciamo che questi giorni potrebbero essere un po' faticosi per te, ma soltanto perché hai davvero voglia di fare le cose in grande: Saturno non ti permette certo di stare con le mani in mano.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se riesci a godere delle tue grandi qualità senza avere ansie da prestazione, sensi di colpa, paura di non essere abbastanza, direi che ti potrai vivere il tuo mese di febbraio davvero alla grande. Venere e Mercurio sono a tuo favore, mentre Marte continua a renderti svogliato, lento e decisamente poco prestante. In compenso, però, i tuoi baci saranno i più morbidi di sempre e, anzi, avrai anche un sacco di voglia di perderti in chiacchiere, più o meno futili, con le persone che ami. Questo è davvero il modo migliore per vivere l'oroscopo di questo mese.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Marte a favore e Saturno che non è più a sfavore, ma addirittura dal 14 febbraio ti porta determinazione, puoi concederti un mese in cui i tuoi progetti siano davvero altissimi e le aspettative trionfali. È vero che io ti dico sempre di stare attento e non farti dei film mentali, delle illusioni, di non costruirti dei castelli di sabbia che poi si sgretolano in un niente, ma questa volta direi che la tua autostima può fare un piccolo guizzo creativo. La voglia di fare cose acrobatiche, sopra e sotto le coperte, sarà davvero tantissima. L'amore in senso romantico, invece, decisamente più deboluccio.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere e Mercurio arrivano subito a darti conforto, dato che Saturno si mette a sfavore. Come ti ho già detto tante volte, però, non ti devi preoccupare, quantomeno non adesso, perché puoi ancora contare sul supporto di Giove. Ne riparleremo semmai dal 1° luglio in poi! A febbraio Venere e Mercurio ti fanno tornare la voglia di dedicarti alle coccole più dolci, alle parole sussurrate, alle emozioni che sono davvero meravigliose da condividere. Insomma, ritorna il Cancro che conosciamo, quello che dà la priorità ai rapporti umani su qualsiasi dovere. D'altronde spesso crediamo che le persone che ci amano abbiano bisogno di ricevere da noi cose, quando in realtà il nostro affetto conta molto di più.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo Saturno che entra nel segno dell'Ariete ti piace parecchio, soprattutto perché hai già capito come, con Saturno a favore, i tuoi progetti non saranno più così fantasiosi e campati per aria. È il momento giusto di agire! Nello specifico, nel mese di febbraio rimane soltanto Marte in opposizione al tuo Sole e questo potrebbe renderti più teso, bisognoso di conferme, nervosetto verso chiunque osi anche soltanto darti un consiglio. Insomma, bisogna lasciarti in pace oppure riempirti di complimenti, anche non tutti totalmente veritieri. È davvero un attimo che tu esploda come un fuoco d'artificio.

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La grande informazione da dire subito per quanto riguarda il tuo oroscopo del mese di febbraio è che finalmente, ufficialmente, tutte le Vergini si liberano da Saturno contro. Ovviamente ti ho spiegato varie volte quanto Saturno sia stato contrario nell'ultimo anno soltanto alle Vergini della terza decade, ma in generale mi sento di dire che tutte possiate tirare un sospiro di sollievo! In compenso, e nello specifico a partire dalla seconda settimana del mese di febbraio, ci saranno Mercurio e Venere sempre in opposizione, quindi la leggerezza ritrovata non sarà subito amorevole. Anzi, la sensazione di solitudine e di essere incompresa quando cerchi di esprimere quello che provi sarà fortissima. Ma ovviamente super superabile!

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È vero: a partire dal 14 febbraio dovrai vedertela con il famoso Saturno contro, anche se, te l'ho già ripetuto varie volte, non è certo così drammatico come ce lo raccontano. Anzi, per un segno zodiacale come te, che ama la pulizia fisica e metafisica, questo Saturno contro può essere davvero un'ottima occasione per rimettere ordine tra i tuoi progetti e tra le persone che frequenti. Ad aiutarti fin da subito ci sarà Marte, che non ti permetterà nemmeno per un minuto di mettere in discussione il tuo charme, la tua forza, la tua capacità di affrontare qualsiasi cosa.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte ancora a sfavore ti scoccia parecchio, soprattutto perché non ti fa sentire energico quanto vorresti e spesso ti dà l'impressione che le tue azioni non stiano dietro alle tue idee. Effettivamente questo è possibile e quello che ti consiglio è di prenderti tempo e spazio per occuparti del tuo corpo che, si sa, resta sempre il tuo personalissimo tempio. Detto questo, però, soprattutto a partire dal 10 febbraio, tornano l'amore ma soprattutto quella pungente capacità di fare del dialogo e dell'intelletto il tuo punto di forza. Quindi direi che chiacchierare e passare del tempo con te tornerà ad essere bellissimo e tu tornerai a rivalutare l'importanza di minuti trascorsi ridendo e scherzando con chi ami. Anzi, direi che sarà proprio questo a tirarti su nei giorni in cui Marte ti rende difficile anche mettere il primo piedino giù dal letto.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La prima settimana del mese continua ad andare a gonfie vele, proprio come è andato il mese di gennaio, con tutti i pianeti che dal segno dell'Acquario rinvigoriscono la tua grande qualità di cercatore, innovatore, pensatore. Sarà però quando Venere si mette a sfavore, dal 10 febbraio, che la tua indipendenza potrebbe raggiungere dei livelli da asocialità: le persone intorno arrivano quasi quasi a darti fastidio. D'altronde tu, con te stesso, stai così bene e hai così tante cose da dirti che il confronto con l'esterno non lo ritieni più necessario.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È il momento di iniziare a vedertela con Saturno contro, ma sono sicura che tu fossi già preparato da un pezzo! Nello specifico Marte ti rende concreto e soprattutto ti permette di fare rapidamente un conteggio dei pro e dei contro, di chi funziona ancora e di chi, purtroppo, non funziona più. In questo i transiti ti chiedono di essere un po' drastico, ma sono sicura che non dovranno insistere molto e tu non ti dovrai impegnare più di tanto. Quindi questo potrebbe essere un mese perfetto per tagliare fin da subito con quello che ti appesantisce, senza farti prendere dai sensi di colpa.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se la prima settimana di questo mese di febbraio continuerai ad essere l'indiscusso protagonista dell'oroscopo, con tutti i pianeti veloci nel tuo segno zodiacale che ti rendono affascinante e irresistibile, a partire dal 10 febbraio ti rimane soltanto Marte. Questo pianeta, però, ti aiuta proprio a ritrovare tutte le energie vitali, la sicurezza in te stesso e nei tuoi pensieri, quella voglia di metterti in gioco che ti caratterizza così tanto. Nulla di troppo noioso, troppo scontato o semplicemente facile può coinvolgerti, perché quello che preferisci è avere ogni mattina una grande sfida con la quale confrontarti. E vincerla, ça va sans dire.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dopo la prima settimana, che sarà ancora carica di dubbi esistenziali e domande profonde, innaffiata di nostalgia e di fatica mentale, per fortuna Venere e Mercurio entrano nel tuo segno zodiacale e quindi tu ritrovi l'amore, ma soprattutto la fantasia, la creatività, quella meravigliosa capacità che hai di trasformare qualsiasi sentimento in un'opera d'arte, esposta pubblicamente oppure tenuta nel tuo cuoricino. Questo significa che anche nell'amore e negli affetti, dal 10 febbraio in poi, puoi ritenerti ufficialmente il romanticone che conosciamo, giusto in tempo per San Valentino. Anzi, direi che la grande notizia di Saturno che esce ufficialmente dal tuo segno zodiacale ti riporta una certa, sospirata leggerezza.

Voto 9