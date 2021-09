Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 settembre 2021: Venere e Capricorno fanno il pieno di baci Un bel cambiamento astrologico proprio a metà settimana porterà grandi novità nella classifica dei segni zodiacali più fortunati per i giorni che vanno da lunedì 13 a domenica 19 settembre 2021. Sarà Marte infatti, il pianeta delle energie ma anche del sex appeal, a spostarsi proprio il 16 settembre dal segno della Vergine a quello della Bilancia. Preparatevi a sciogliervi davanti al fascino irresistibile dei segni d’aria.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 13 al 19 settembre 2021 riserverà una unica sorpresa astrologica che, purtroppo, toglierà un po' di sex appeal a quelli che sono stati gli indiscussi latin lovers di questa estate che sta per finire: i segni di terra! Ma ricapitoliamo la situazione: Mercurio continua a restare particolarmente saggio e con la testa sulle spalle nel segno della Bilancia mentre Venere invece stuzzica dal segno dello Scorpione mostrando il suo lato più provocante e monello.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 13 – 19 settembre 2021

Sarà però proprio Marte a cambiare di segno a metà settimana (il 15 settembre) ed entrare nel segno della Bilancia. Marte in Bilancia renderà vogliosi, coraggiosi e anche sensuali i segni d'aria (Gemelli, Bilancia stessa e Acquario ma anche Sagittario e Leone) che però, avendo anche Mercurio a favore, sfoggeranno la loro capacità di essere sapiosexual ovvero di affascinare sfoggiando l'intelletto prima delle curve.

12. Ariete

Ok, caro Ariete, lo so che tu sei uno che se la lega al dito ma non ti arrabbiare con l'astrologa se ti ho messo per la seconda volta di fila al dodicesimo posto della classifica dei segni più fortunati per la settimana. Velenoso al massimo con Mercurio e soprattutto e con Marte che dal 15 si mettono in opposizione e tu avrai da ridire anche sulla quantità di Parmigiano messa sopra agli spaghetti al pomodoro e ti innervosirai anche se il caffè non sarà ristretto abbastanza!

11. Capricorno

Avrai a disposizione 5 minuti al giorno di buonumore e li userai probabilmente tutti e consapevolmente dormento perché, per colpa di Marte, sei cosi incazzoso nei confronti del resto del mondo che col cavolo che farai qualcosa di carino per un altro essere umano, tipo sorridergli. Chiaro?!?!

10. Toro

Potrebbe addirittura capitare, questa settimana, che tu ti senta in colpa nel prenderti un minutino di pausa merenda in più per degustare un bacio di dama al bar sotto l’ufficio o, ancora peggio, che tu ti metta in testa di stare a dieta… Non c’è niente di più pericoloso per le cattive vibrazioni di un intero quartiere di un solo Toro che decida di mettersi a dieta. Tutta colpa di Venere che limita al minimo il tuo volerti bene e ovviamente il volerne anche agli altri.

9. Leone

Fattivo sarai fattivo, in questa settimana, caro Leone, ma per colpa di Venere in quadratura ti verrà tolta quella leggerezza nel prendere le decisioni che di solito è molto simile a quella dell’artista che quando deve mettere la sua opera in scena non bada certo a futili volgarità come il budget. Quindi insomma, ti vedremo accorto e decisamente limitato in ogni spontaneità creativa ma soprattutto particolarmente tirchio di baci… Ahimè!

8. Cancro

L’unica posizione yoga che considererai nella tua sessione settimanale di workout sarà quella del gatto acciambellato di fronte alla TV e, nei casi migliori e più fortunati, davanti al camino acceso. La pigrizia si è impossessata di te e tu non ti darai nemmeno tanto da fare per farlo andare via, anzi, in questa condizione di totale assenza di qualsiasi stimolo intellettuale ci stai quasi quasi bene.

7. Sagittario

Almeno fino a quando Marte non verrà dalla tua parte (il 16 settembre) sarai talmente polemico che se per sbaglio ti risponderemo al telefono vedremo di chiudere la telefonata nel più breve tempo possibile anche ricorrendo alle pernacchie per fingere che la linea sia davvero disturbata. Sentirti brontolare sarà la cosa più gentile che potrebbe venirci concessa perché l’alternativa sarà vederti sbraitare così tanto da ammirare il tuo velopendulo che twerka!

6. Acquario

È vero che Venere è a sfavore ma nel giro di qualche giorno Marte e Mercurio ti renderanno così sexy da dover solo schioccare le dita anche in ufficio per ottenere subito ciò che vuoi: dal caffè della macchinetta alle matite temperate saranno tutti a tua disposizione per soddisfarti. Tu, in compenso, ci delizierai con dei colpi di genio che renderanno interessante persino la riunione condominiale.

5. Vergine

Hai ancora quattro giorni a disposizione con Venere e Marte entrambi a favore quindi direi di sfruttarli usando tutti i completini intimi più sexy che riesci a trovare nell’armadio anche se dovessi solo scendere nel box a sistemare gli scatoloni con l’attrezzatura da spiaggia. Vedi di crearti un sacco di crediti soprattutto sotto le coperte che potrai sfruttare, come i bonus in palestra, nelle prossime settimane.

4. Pesci

Dovrai impegnarti a tenere il broncio ancora per i prossimi quattro giorni e poi via libera agli occhioni dolci da panda in via d’estinzione anche per farti perdonare del caratteraccio decisamente poco predisposto alle coccole delle ultime settimane… È vero che abbiamo tutti il diritto ad avere i nostri periodi di odio cosmico ma quando li hai tu ci spiazzi! Bentornati Pesci appiccicosi come una ventosa al vetro del parabrezza.

3. Gemelli

Che sia perché direte cose particolarmente divertenti e o intelligenti, che sia perché sfoggerete un sex appeal degno di Can Yaman sul red carpet di Venezia, in tutti i casi sarà assolutamente impossibile resistervi, tanto che se volete un po’ di pace dovrete transennarvi come uno scavo romano con lavori in corso. Non so se mi spiego…

2. Scorpione

In qualsiasi modo deciderai di usare questa Venere a favore, sappi che questo tocco di semplicità e naturalezza dona persino a uno come te che come i vampiri non esce mai di giorno senza un’adeguata copertura alle occhiaie. Via libera ad una fuoriuscita di sentimenti inarrestabile come quella del denaro dal tuo conto corrente quando arriva la nuova collezione nei negozi.

1. Bilancia

Anche se il tuo istinto primario, passando la mattina davanti allo specchio ancora prima di esserti lavato i denti, sia di esclamare "che fico" e quasi quasi tornare indietro a dare una sbirciatina in più, deciderai comunque di restare una persona semplice e umile e di non farci pesare questa capacità di adeguarti perfettamente ad ogni situazione come la presa schuko. Te ne siamo grati.