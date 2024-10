Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 14 al 20 ottobre 2024: Cancro e Scorpione al top!

video suggerito

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana vediamo ancora tutta la forza dei segni d'acqua. Anche Mercurio è passato nel segno dello Scorpione il che rende i segni d'acqua appunto decisamente più scaltri: leggono nel pensiero e ci azzeccano quasi sempre. Occhio a non bluffare che vi si becca!

C'è anche la Luna piena il 17 ottobre tra Ariete e Bilancia che di nuovo rimette in discussione il rapporto dell'uno con il due, di noi con gli altri, soprattutto nelle relazioni sentimentali.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, e le previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre 2024

12. Toro

Venere e Mercurio opposti insieme per questi giorni (ma Venere venerdì se ne va) ti donano la stessa gentilezza della striscia di ceretta a caldo sui baffetti. Spietato! Il fatto però é che tu ti sentirai apatico, senza alcuno stimolo nemmeno quando senti il profumino di ragù sulle scale. Il cervello é piatto come la sfoglia per le tagliatelle.

11. Leone

Hai l’impressione di aver perso in un attimo tutto il tuo charme. Sciacquato via come il balsamo dai capelli. Tu che sei ammaliante anche senza volerlo adesso non ti piaci per niente ed escludi la possibilità di piacere a qualcun altro. E la cosa ti scoccia parecchio, sia chiaro! Per fortuna dal weekend la situazione migliora e se i neuroni restano spiaggiati tu ricominci a sbattere le ciglia meglio di Minnie!

10. Capricorno

Se ti fosse rimasto un briciolo di energia Capricornone sappi che La luna piena ti stende quindi disdici gli impegni e se possibile fatti anche costruire una di quelle diavolerie della tecnica per cui sdraiato sul divano raggiungi tutte le cannucce di bevande che preferisci. Analcoliche e non! Tanto tu di lì non ti alzi! Anzi, sarà possibile anche che impieghi le tue poche forze per brontolare, arrabbiarti, polemizzare su qualsiasi argomento.

9. Ariete

Non sono ancora bene sicura di che cosa potrebbe scatenare in te la Luna piena. Probabilmente ululi ed é anche possibile che ti spuntino le zanne. Di sicuro difficile che tu ti tenga dentro qualcosa, fosse anche il ruttino post bicchierone di Coca Cola con ghiaccio e limone. Insomma, meglio starti vicino solo con quelle protezioni che mettono i boxeur sul ring. Quando l’avversario fa paura però!

8. Acquario

Sei caloroso come la cella frigorifera delle mense scolastiche. Difficile scucirti un abbraccio o anche un consiglio di quelli dati col cuore. Quello che fai deve portarti un vantaggio immediato e soprattutto calcolabile ma per il momento preferisci passare i minuti a scrollare sui social perdendo la cognizione del tempo e soprattutto lasciando galleggiare il cervello nel nulla cosmico. Colpa di Mercurio!

7. Sagittario

L’amore é la panacea di tutti i mali e tu dovrai attenderlo solo fino a venerdì. Nel frattempo pero ti lamenti tantissimo e polemizzi su tutto ma senza voler trovare soluzioni, solo così per il piacere di lagnarti. Anche perché ritieni di meritartelo eh! Comunque Saturno contro é faticoso e tu le gioie te le sei proprio dimenticate. Ma adesso un po' tornano vedrai!

6. Gemelli

Ti scoppietta nel cervello almeno un pensiero al minuto e tu li acchiappi tutti come i bambini con le bolle di sapone. Questo stimola il tuo cervello ma contemporaneamente rende ingestibile quell’aspetto nevrotico che ti contraddistingue. Lucidità e rigore questi sconosciuti, però credo aia la volta buona che si accenda la lampadina del genio che nel tuo caso é lì pronta a fare click.

5. Vergine

Ti pareva che filasse tutto cosi relativamente liscio? Goditi l’amore fino a venerdì e poi ci ripensiamo col prossimo oroscopo della settimana. Per adesso hai la sensazione che le tue ansie siano in realtà un ottimo argomento di approccio e di amicizia quindi sfruttale… che si sa che le debolezze sono finalmente state sdoganate e tu in questo periodo senti di averne un intero campionario.

4. Bilancia

Si spostano i pianeti ma a te va sempre abbastanza bene, nonostante Marte che ti riduce al minimo la pazienza ma diciamo che parti da una buonissima base! Anzi sai che ti dico?? Tu che di natura ti sobbarchi i bisogni anche del vicino di casa adesso sei quasi pronta ad inventate scuse per scappare in fretta da qualsiasi richiesta scaricabarile. Praticamente una velocista!

3. Pesci

Dai tutti i baci che riesci ad accumulare entro venerdì che poi ne diventerai tirchissimo. Praticamente sparali a raffica come con la cerbottana. Anche perchè con anche Marte a favore sei irresistibile e Saturno dovrà impegnarsi moltissimo nel cercare di tenerti concentrato sui progetto e le promesse: vince la voglia di divertirti e secondo me te lo meriti. Alla faccia di Giove retrogrado!

2. Scorpione

Ti si ama sconsideratamente e tu potresti anche approfittartene ma solo a fin di bene. Il tuo! Il bello é che i pianeti sembrano finalmente zittire quella vocina guastafeste che ti porti dentro da sempre e che infila paranoie anche nei momenti belli. Adesso é andata in vacanza. Anzi sai che c’e?? Intorno a te ci si fida ciecamente di quello che dici, che bello!

1. Cancro

Le voglie sono cosi incontenibili che tu sei irriconoscibile: sguardo assonnato biricchino di prima mattina ma energie che vengono solo a chi ha dormito poco per ottime ragioni! Insomma Cancro ti si invidia parecchio in questa nuova veste da scapestrato idealista e passionale e tu non ci pensi nemmeno a trattenere nemmeno uno dei tuoi istinti felini!