Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dall'11 al 17 novembre 2024: Leone e Sagittario al top Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre, vedremo i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) rialzare la testa con Venere che arriva a favore da martedì! Ecco le previsioni segno per segno.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana ci sarà una dura lotta tra i segni di fuoco e i segni di terra. Infatti, la notiziona della settimana è che Venere entra in Capricorno ma anche che c'e la Luna piena in Toro il 15 novembre, di sera. E la Luna per l'occasione sarà anche congiunta a Urano, quindi difficile tenere a bada le nostre recriminazioni di attenzioni di ogni genere. Soprattutto erotiche e affettuose.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi è il segno più fortunato per la prossima settimana con le previsioni segno per segno dall'11 al 17 novembre 2024.

12. Cancro

Allora Cancretto ti metto qui perché so che lo puoi sopportare e soprattutto c'è bisogno di un attimo di shock modello suono della sveglia per farti tornare coi piedi per terra. Dopo tutto questo Marte e Saturno che ti hanno reso determinato come uno che si laurea a 19 anni e mezzo. Comunque sei qua perché il tuo cuore e anche chi ti ama chiede di riavere attenzioni, affetto, dolcezze, ascolto compassionevole. Ma tu ci devi riflettere sopra un pò!

11. Acquario

Tra Marte e Venere hai proprio la certezza che esista una chat dei tuoi amici storici dalla quale tu sei escluso e in cui ci si scambi tue foto venute malissimo. Insomma, parti prevenuto e già anche abbacchiato. Mi sa che hai bisogno di rivedere le tue skills Acquario e non solo con il capo delle risorse umane: se ti senti solo chiama qualche amico vero!

10. Vergine

Diciamo che avrai la sensazione che nel tuo cuore si stia svolgendo una manifestazione studentesca pacifica ma appassionata, con tanto di slogan emotivi urlati al megafono e striscioni che ti ricordano che provare istinti forti é segno di essere viva. Ricordati che spesso vanno seguiti senza troppe domande. Certo, non so bene quanto tu apprezzi tutto questo ma sappi che da fuori siamo con te!

9. Gemelli

Con Mercurio a sfavore hai l'impressione di azzeccarci come le previsioni del tempo: solo qualche volta! E diciamocelo che questa storia di avere il cervello in differita e capire le battute solo quando il tuo interlocutore è già passato ad un altro argomento ti rende molto, ma molto meno, affascinante. E anche sicuro di te. Quindi insomma ti chiudi come una chiusura lampo e te ne stai per i fatti tuoi.

8. Bilancia

É un attimo che ti riempi di paranoie come di brufoletti se esageri col cioccolato! Tutta colpa di Venere a sfavore che disintegra in un attimo tutto il lavoro fatto da Marte per renderti audace e coraggiosa, di quelle che addirittura sanno alzare la mano per dire che non sono d'accordo. Adesso vorresti solamente lamentarti come fanno le sedicenni il pomeriggio al telefono con le amiche. Non ti va bene niente e non sto parlando solo dei jeans dell'anno scorso!

7. Ariete

Non hai alcuna pietà: dove Marte ti rende cosi agguerrito che la mattina il rossetto lo metti sulle guance modello guerriero vichingo, Venere a sfavore ti toglie ogni desiderio di essere gentile. Quindi maniche rimboccate e si va a conquistare quello che ti appartiene di diritto, fosse anche un nuovo fidanzato. La gentilezza non sarà tra i tuoi benefit.

6. Pesci

Parlare con te sarà anche per questa settimana un'impresa così difficile che anche chat GPT chiederà una tregua. D'altro canto nel tuo cervello i pensieri sono rimescolati manco fossero finiti nel pentolone della polenta quindi arrivare con un'unica risposta anche alla domanda più semplice sarà quasi impossibile. Punto sempre sulla possibilità che tutto questo caos intellettuale possa aprirti nuovi spiragli creativi. Lo spera soprattutto il tuo capo!

5. Toro

Ti senti Tarzan questa settimana: le emozioni sono così animalesche che ti batti sul petto anche quando dici che hai fame, figuriamoci quando dichiari amore! Tutto merito della Luna piena nel tuo segno che si congiunge a Urano e che rende tutto quello che ti passa per il cuore e la testa praticamente evidente come se avessi un display sulla fronte che proietta il tuo intimo. Privacy questa sconosciuta!

4. Scorpione

Diciamo pure che sei finito qua su nella classifica solo perché a molti altri é andata peggio ma immagino che la cosa non ti faccia sentire in colpa! Nonostante Marte ti renda infiammabile come i capelli delle Barbie, tu sei pronto ad infiammarti ma d'amore grazie a Venere a favore e alla Luna piena che ti stuzzica le voglie. Si sa che con te le cose vanno al contrario: quando sei nervoso diventi ancora più irresistibile.

3. Capricorno

Dopo un lungo periodo nel quale ti ci si avvicinava solo con il caschetto antinfortunistico e le scarpe da cantiere, adesso torna il pianeta dell'amore nel tuo segno e tu non dico che hai proprio gli occhi a cuore ma abbassi le orecchie per farti perdonare e soprattutto dichiarare che sei finalmente innocuo. Possiamo anche accarezzarti senza prima avvisarti!

2. Sagittario

Tu quando riesci a far sapere a tutti tutto quello che sai sei una persona felice. E cosi sarà in questa settimana in cui tra Marte e Mercurio tutti e due a favore (e nessuno dei due ancora retrogrado) hai la parlantina di un candidato alle elezioni americane o di un venditore porta a porta. In tutti i casi la gloria di quando ti si ascolta senza fiatare non te la toglie nessuno!

1. Leone

Resti qua perché con Marte nel segno é già tanto se riusciamo a convincerti a non uscire con la corona la mattina per andare in ufficio! Così sarebbe subito chiaro chi comanda in effetti. Sappi che non ce n'è bisogno comunque dato che emani una luce così raggiante che quasi quasi ci si abbronza vicino a te. Se ti guardiamo senza fiatare é solo per cercare il modo di amarti come si deve.