Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dall’11 al 17 agosto 2025

Sarà la settimana dell’amore anche nella classifica dei segni più fortunati: Venere e Giove viaggiano a braccetto.

L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 agosto 2025 è ricco di amore. Venere nel segno del Cancro si muove a braccetto, stretta stretta, guancia guancia con il pianeta Giove che, oramai lo sapete, porta benessere, mentre Mercurio la smette di essere retrogrado. Con un Mercurio finalmente diretto, dialogare sarà decisamente più semplice. Forse ci sarà anche l'occasione per confrontarsi sui pensieri esistenziali che sono venuti a galla nelle settimane scorse. Il tutto, senza un briciolo di aggressività: Marte infatti resta nell'armoniosa Bilancia!

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 11 – 17 agosto 2025

La classifica dei segni più fortunati della prossima settimana: Pesci, Gemelli e Scorpione sul podio!

12. Ariete

Con Venere e Marte entrambi a sfavore, Contemporaneamente, discutere con te sarà come salire sul ring e avere a che fare con un peso massimo che non ha alcuna intenzione di cedere il suo titolo. I compromessi ti danno fastidio come l'eritema solare e, dato che un po' di rissa casalinga quasi ti fa surriscaldare, adorerai provocarci come un Lucifero punzecchiante. Sarà bene darti ragione fin da subito!

11. Capricorno

L'unico posto dove vorresti essere è un rifugio sulle Alpi, ammirando il silenzio del ghiacciaio e in compagnia solo degli alberi secolari. Al massimo potresti invitare per l'aperitivo l'orso bruno con il quale condividi l'umore solare (sono ironica)! Tutto quello che ha a che fare con divertimento o relax ti infastidisce parecchio e lamentarti sarà l'unica attività nella quale ti senti di competere per il titolo olimpico.

10. Sagittario

Sei qui soltanto per una piccola ammonizione, caro Sagittario! L'astrologa ti ricorda quanto sia meraviglioso ogni tanto lasciare che le persone intorno a te dicano la propria, si esprimano, addirittura possano prendere delle decisioni in autonomia. Tutto questo senza che tu batti i piedi e sciaboli l'indice come farebbe Pitagora nella sua Accademia. Insomma tutto il sapere che ti circola nelle vene insieme all'ossigeno potrebbe ogni tanto diventare di difficile gestione, rilassante come andare in vacanza con la prof di latino del liceo!

9. Vergine

Sembri essere tu l'unico dei segni zodiacali che continua ad avere dubbi profondi e pomeriggi meditabondi, lasciando che lo sguardo e pure il cervello navighino lontano come un materassino gonfiabile tra le onde. Tutto questo ti renderà sicuramente più sensibile e poetica, ma decisamente poco propensa a qualsiasi attività che preveda del divertimento condiviso e un po' di baldoria.

8. Acquario

Per fortuna questo è un periodo nel quale potrai giustificare qualsiasi assenza di idee, pensiero, proposta intellettuale, stimolo neuronale, alzando bandiera bianca e dichiarando di essere davvero stanchissimo. Nessuno avrà nulla da ridire e addirittura si potrebbe apprezzare questo tuo ascetismo, che ti serve per riprenderti dall'anno intenso. In compenso però, potrai contare su una sensualità che trasudi, lasciando una scia dietro di te, come fosse il profumo del dopo sole. In fondo non è così necessario essere intellettualoidi!

7. Leone

Mercurio è finalmente tornato in moto diretto e tu puoi tirare un sospiro di sollievo e andare a riparare tutte le gaffes nelle quali sei accidentalmente incappato nelle scorse settimane. Per fortuna puoi contare su tutto il tuo carismatico charme fingendo addirittura di essere stato provocatorio volontariamente: le tue scelte sono sempre le più azzardate e le più rivoluzionarie! Potresti addirittura fare tendenza. Poi, nel silenzio del tuo cuoricino, dovrai fare i conti con i sensi di colpa, ma questi non sarà necessario dichiararli ad alta voce.

6. Toro

Resta sempre questo Mercurio tra le scatole che ti rende decisamente poco simpatico, ma sono sicura che non ti dispiacerà distrarre la tua dolce metà con baci, coccole, pomiciate sotto all'ombrellone anche se ci fossero 40° all'ombra. Pare che in questa settimana nulla ti potrà distrarre dalla voglia di goderti Ogni cosa, a partire dalla colazione. Sarà l'unico mood nel quale hai intenzione di settare i tuoi programmi giornalieri. E chi ha fretta vada pure avanti e ci si vede al bar, all'arrivo!

5. Bilancia

Sei particolarmente intrigante: pungente sia nelle risposte che nelle proposte e quest'ultima cosa, soprattutto, sappi che potrebbe stuzzicare le fantasie erotiche delle persone che hai intorno. Sarebbe bene informarle che per colpa di Venere a sfavore sarai molto ma molto selettiva e intransigente quanto a liaison sentimentali. Rigorosissima come l'assistente di volo all'imbarco bagagli che non transige nemmeno su 1 cm di troppo della valigia da stiva. Per conquistare te dovremmo essere impeccabili e soprattutto dileguarci al tuo primo cenno di fastidio, che arriverà ben presto.

4. Cancro

Venere e Giove nel tuo segno zodiacale sono un piacere, assolutamente proibito come la banana split al bar della spiaggia. Il bello è che amerai tutti, persino i vicini di casa che fanno festa fino alle quattro di mattina o i vicini di ombrellone che giocano a Scala 40 con la stessa veemenza rumorosa della bocciofila di paese. Tu sei così desideroso di fare del bene a tutti che quando prepari l'insalata di riso da portare in spiaggia, ne fai almeno una dozzina di porzioni in più, che non si sa mai!

3. Scorpione

Non ricordo davvero di averti visto negli ultimi mesi così totalmente innamorato, con gli occhi a cuore proprio come il gattino delle emoticon! Non ti faranno arrabbiare nemmeno quelli che saltano la coda nè quelli che parlano al telefono ad alta voce, mentre tu cerchi di schiacciare un pisolino sotto all'ombrellone. Tutto questo perché sarai troppo impegnato a pensare a quanto sei fortunato, a quanto amore hai da spargere in giro come se fossero volantini sulla spiaggia che invitano ad una serata danzante. Ti senti buono come un panzerotto ripieno di emozioni filanti.

2. Gemelli

Questa per voi sarà proprio la settimana dell'abbondanza: di energie, di buoni propositi, di grandi progetti, di voglie che non si possono dire ad alta voce perché ci farebbero arrossire. Impossibile chiedervi di volare basso o di accontentarvi di quello che c'è, perché voi vi sentite come un aereo per un intercontinentale pronto al decollo che atterrerà soltanto arrivato ad una destinazione molto, ma molto esotica. il bello è che raccogliete intorno a voi adesioni e consensi, anche solo per come ci raccontate quello che pensate: siete praticamente i migliori venditori porta a porta delle vostre stesse idee.

1. Pesci

Direi proprio che dopo il difficile mese di luglio che vi siete sopportati, adesso vi meritate di stare qui sul podio della classifica dei segni più fortunati! Se a luglio vi siete sentiti come gli unici che pedalano sul pedalò, adesso sarete come il il muscoloso rider della moto d'acqua! L'amore arriva divertente e totalmente incontenibile come le schizzate dei motoscafi sui bagnanti, ma nessuno ovviamente oserá lamentarsene.