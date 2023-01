Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 9 al 15 gennaio 2023: Gemelli e Acquario imbattibili Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 gennaio 2023 vedrà ancora trionfare i segni d’aria, grazie a Venere e Marte a favore. Lilith però entra in Leone: siamo pronti ad abbandonare le certezze per l’indipendenza.

Nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 gennaio 2023, saranno i segni d'aria a godere dei favori sia di Venere che di Marte.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In questa settimana Lilith entra nel segno del Leone: soprattutto le donne saranno pronte a lottare per i propri bisogni, la propria indipendenza e le proprie passioni. Lilith è il simbolo di chi rinuncia alle comodità per andarsi a conquistare quello che desidera davvero.

12. Pesci

La malinconia di quei servizi al tg che ripercorrono gli eventi più significativi dell'anno passato, con la musichetta strappalacrime, non vuole proprio abbandonarti. Tu hai la lacrima facile e l'ottimismo volato via come il tappo del prosecco alla mezzanotte. Tocca recuperarne in qualche modo.

11. Leone

Tutte le tue energie decidi di investirle nell'unico affare sicuro: te stesso, che sai di rendere meglio del mattone. Con Venere proprio opposta, l'unica cosa simpatica che donerai agli altri sarà il tuo sorriso ma solo per mostrare gli effetti dell'accurata ortodonzia. Di più, non si meritano.

10. Vergine

Quest'anno sei stata sincera, e il buon proposito di andare in palestra almeno due volte la settimana non ci hai manco provato a farlo. Sei stanca, stanchissima, e anche solo l'idea di condividere un armadietto dello spogliatoio ti irrita. Tutta colpa di Marte che ti fa ringhiare.

9. Scorpione

Con Venere e Saturno insieme a sfavore sarai leggero e vitale, come la crema al mascarpone sul pandoro avanzato. La spontaneità fiduciosa non ti appartiene, e anzi ti senti insicuro anche quando ti chiedono il tuo titolo di studio.

8. Cancro

Con Mercurio retrogrado a sfavore la soluzione migliore sarebbe mettere del silicone direttamente tra le due arcate dentali, in modo da evitare di uscirtene con qualsiasi frase sconsiderata, per usare un eufemismo. In compenso usalo (Mercurio) per rimettere sotto la lente di ingrandimento tutto l'ultimo semestre.

7. Toro

Pensi e ripensi ma alla fine non ti decidi mai. Soprattutto in amore, quando per avere un tuo bacio appassionato o una dichiarazione un po' più che di stima, bisognerà davvero meritarselo. Oppure minacciarti, che funziona sempre.

6. Sagittario

Questa storia dell'essere senza forze la prendi bene questa settimana, e decidi di ricominciare ma soft. Pausa caffè dalle 10 alle 11 e mezza, e tempo medio stimato di risposta alle email 48 ore. Festivi esclusi. Insomma, chi ti attendeva riposato e grintoso dovrà cercarsi qualcun altro.

5. Bilancia

Sei sempre al top quanto a desideri sconci che induci nelle menti altrui, ma questa volta è la tua di testolina che sembra essersi fermata come l'orologio con le pile scariche. Quando ti esprimi, a parlare sono il cuore e lo stomaco, e non certo la ragione.

4. Capricorno

Hai proprio l'impressione di non capirci più niente, proprio tu che hai sempre tutto sotto controllo e hai scritto di tuo pugno il manuale delle cose giuste da fare. Adesso avresti bisogno di una illuminazione intellettuale come quella della stella cometa!

3. Ariete

Le tue battute non faranno ridere per colpa di Mercurio, ma dato che tutti avranno voglia di godere dei tuoi favori, dentro e fuori dalle coperte, direi che rideranno comunque. Goditi questo momento in cui sarai affascinante e carismatico, anche con la bocca chiusa. Anzi forse di più.

2. Gemelli

Quel fare da pistolero del far west sempre pronto a dire la sua e a scappare a cavallo salvando una giovane fanciulla indifesa, non ti abbandona. Insomma, sei un eroe, e come tutti gli eroi la diplomazia e le mezze misure non saranno proprio le prime delle tue qualità.

1. Acquario

Spargi amore attorno a te come un diffusore di olii essenziali, ma dato che le cose ti piace farle per bene, nel diffusore hai messo anche qualcosa di afrodisiaco. Hai quell'aria di chi sa quel che vuole e soprattutto di chi non si dovrà dare tanto da fare per conquistarlo!