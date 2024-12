video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 9 al 15 dicembre 2024: a Bilancia e Acquario torna a battere il cuore La classifica dei segni fortunati della settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2024 con le previsioni segno per segno. Venere in Acquario e Marte retrogrado in Leone rende le emozioni intense e incontenibili, soprattutto per i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione, Aquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2024 i diversi segni zodiacali sembrano fare a gara a chi sentirà meno lo spirito del Natale… o comunque dissimulerà parecchio la parte tenera e romantica. Mentre Mercurio resta retrogrado ci si mette anche Marte a viaggiare all'indietro in Leone e Venere passa in Acquario che di suo non è un segno particolarmente pronto a vivere la magia del Natale tradizionale.

12. Scorpione

Stai qua buono Scorpioncino mio che probabilmente il pungiglione questa settimana ce l'avrai intinto nel cianuro direttamente! Con Marte e Venere tutti e due a sfavore e Marte pure retrogrado le tue freddure saranno potenti come l'abbattitore per i tonni nei pescherecci. Inutile dire che consiglio a tutto di tenersi alla larga da te!

11. Toro

Di punto in bianco sei diventato un insopportabile brontolone Toro. Colpa di Venere che non ti sostiene più e tu le palline di Natale hai voglia solo di usarle per colpire tutti quelli che ti danno fastidio che poi sono anche tutti quelli che ti stanno intorno. Lo spirito del Natale attecchisce in te come in Darth Vader!

10. Pesci

Ti trascini come noia, il personaggio di Inside Out 2! Manco se ti portassimo Adele a duettare direttamente sotto la doccia saresti felice ed entusiasta! Hai la stessa voglia di vivere del pesce rosso nell'Acquario dello studio dentistico.

9. Vergine

Ti senti instabile come quelli che fanno gli esercizi di equilibrio per rassodare i glutei ma con scarsissimo successo! Ecco tu cosi ma nella mente proprio. Speriamo che nessuno ti chieda un consiglio se non al massimo sul colore degli addobbi che più di tanto non puoi sbagliare! Le decisioni importanti delegale all'avvocato che é meglio, anche quelle sulla tua vita di coppia.

8. Cancro

Il tuo cuoricino ha ricominciato a battere forte nonostante il casino tra i pianeti di questi giorni! Tu però devi ancora adeguarti ai nuovi ritmi e per il momento mantieni quell'aria seriosa da bagnino in piscina che tiene a bada la classe di acquagym della terza età. Per le coccole si attende almeno la settimana prossima.

7. Capricorno

É stato bellissimo sentirti amato come il profumo di torta alle carote che viene dal forno acceso. Adesso però ti senti pronto a cambiare idea ad ogni minuto con la stessa facilità con cui ti lasci convincere di avere assolutamente bisogno di un'altra candela dell'Ikea. Insomma quel rigidone che conoscevamo adesso ha il cuore spalmato sulla fetta biscottata.

6. Gemelli

Resti il solito inaffidabile ma col cuore grande come un casale di campagna! Con Mercurio e Marte retrogrado cambi idea ogni quarto d'ora ed é quasi sempre l'idea sbagliata. E comunque non hai alcuna voglia di darti da fare per portarla avanti. Però sei cosi tanto alla ricerca di rassicuranti complimenti che ci scodinzoli davanti come una gattona.

5. Acquario

É arrivata Venere nel tuo segno e tu riscopri i piaceri dell'amore ma anche dei vizi… che diciamo che con Marte opposto e pure retrogrado te ne meriterai un bel po! Quindi non serve che aspetti il Natale per brindare con le bollicine. Poi mi raccomando, con Marte retrogrado non strafare che le occhiaie ci mettono una settimana a riassorbirsi.

4. Leone

Uh questo Marte ti fa davvero dannare Leone e sarà facile vederti perdere la pazienza come in una di quelle scene da serie tv ambientata a Brooklyn negli anni '90. Insomma chi ti volesse a modino e posato dovrà imbavagliarti perché tu hai tanto di cui lamentarti come una vera diva nei camerini del dopo spettacolo. E che le luci non ti facciano le righe che proprio non lo puoi sopportare!

3. Sagittario

Chiunque fosse in cerca di un mentore, una guida anche turistica, un consigliere, ci sei tu che non vedi l'ora di illuminarci come una lampada solare! Adori avere quel carisma riconosciuto universalmente di chi viene seguito come il navigatore di Google Maps. Quest'aria di vaghezza e pensiero filosofico ti piace moltissimo.

2. Ariete

Questo Marte retrogrado ti manda in crisi: a te che sei il battitore della nazionale delle risposte pronte quest'aria di dubbio ti stona. Sei in cerca di fari che ti illuminino e qualsiasi cosa in cui ti senti sicuro e vincente la esibisci come il pescivendolo con l'aragosta!

1. Bilancia

Ti senti il cuore bollente come il vin brulé e anche tu ci fai girare la testa, cara Bilancia! Con Venere, Marte e pure Mercurio a favore poco importa se qualche volta ti perderai nei pensieri malinconici, i tuoi occhi risultano languidi come quelli di un'eroina manga.