Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 7 al 13 ottobre 2024: Cancro e Scorpione in vetta La classifica dei segni fortunati di questa settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2024 dà grandi soddisfazioni ai segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, che con Venere e Marte a favore restano sulla vetta.

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2024, vede una brusca frenata dei segni mobili perché Giove inizia il suo percorso retrogrado e la cosa rende tutti un po' meno allegri. Essere retrogradi per i pianeti è normale, soprattutto per i pianeti semilenti e lenti come Giove, ma qui si tratta del pianeta più energico ed estroverso, che quando diventa retrogrado perde quella vitalità e affatica ancora di più chi ne sente la pesantezza dell'opposizione (ovvero la seconda decade di Pesci, Sagittario e Vergine). Intanto però Venere e Marte continuano a stare in segni d'acqua mentre Mercurio in Bilancia è molto organizzato e giusto.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Capricorno

Vorresti vivere in una capsula come fossi un terrestre in vacanza su Marte così che nessuno ti chieda mai nulla e si tenga anzi a debita distanza. Insomma, forse l’unico modo per evitare di incappare in litigate e battibecchi é proprio essere ignorato. Che poi, c’e anche il suo bello dato che avresti tempo per farti gli affari tuoi e lasciare che la mente vaghi indisturbata tra pensieri futili ma senza essere giudicato. Perché sia chiaro che con Mercurio a sfavore il massimo dell’intelletto saranno le parole crociate sul retro della scatola di biscotti, quelle per bambini.

11. Ariete

Sogni addirittura di urlare e sbraitare dato che nella vita reale cercherai almeno un pò di trattenerti dal farlo e quindi l’onirica si sentirà in diritto di compensare questo tuo desiderio e bisogno profondo. D’altro canto il tuo pianeta preferito ti guarda storto e tu ti senti paranoicamente ferito e abbandonato con anche qualche momento di crisi persecutoria. Si sa che con te nulla é facile e leggero eh!

10. Leone

Quando qualcuno ti abbraccerà anche solo così per amicizia tu gli resterai attaccato molto più di quanto voglia la convenzione. Insomma, hai proprio bisogno di affetto Leoncino e te lo andrai a prendere anche dove non era proprio previsto. Questa storia di essere meno sicuro di te stesso ti porterà pero anche ad essere molto ma molto più dolce per cercare di attrarre rassicuranti dichiarazioni di stima e d’amore. Ci piace comunque!

9. Toro

La privazione non é mai stata il tuo forte ma questa settimana ti dovrai rassegnare: i piaceri piccoli e grandi saranno temporaneamente limitati e la cosa ti innervosisce parecchio, come fossi a dieta di carboidrati! Inutile dirti che alla dolce metà sbufferai imbronciato! Pero se possiamo trovare un lato positivo ti accorgerai di quanto sia produttivo il tempo quando impiegato tutto nel fare cose pratiche. Ma meno bello!

8. Acquario

La vita di coppia sarà un dovere da buon cittadino socievole come le tasse e il Natale con i tuoi ma diciamo che i sentimenti non saranno il tuo forte questa settimana. Colpa di Venere a sfavore ma di Mercurio favorevolissimo insieme a Giove che allungano di molto la tua lista di interessi personali. Non ti resterebbe comunque tempo per bacetti ed effusioni!

7. Sagittario

Non credo che sia una tattica per farti voler bene, caro Sagittario, ma il risultato sarà lo stesso: dato che ultimamente non ti senti più il maestro spirituale di un tempo, la guida che non si mette mai in discussione, preferisci darti alla bontà incondizionata, quella a cui nemmeno volendo si possa trovare un difetto. Orecchie basse e tutta l’empatia e la voglia di condividere pensieri tristi che si possa mettere in campo da parte di un segno di fuoco. Sei un ottimo amico!

6. Bilancia

Sei circondata da un alone di incorruttibile perfezione e la cosa piace a te e rassicura noi! Se ci sei tu stiamo sereni! Piaci a tutti come il pane burro e marmellata e il bello é che non ci farai nemmeno sentire in colpa. Anzi, secondo me quel Marte contrario un pò ti serve per ricordarti sempre chi sei e che cosa vuoi e un pò per non rischiare di esagerare, che comunque ti succede raramente.

5. Vergine

A stare in questo posto della classifica dei segni fortunati ti senti come quelli scarsi che vengono invitati a giocare a padel dai ficoni del circolo! In effetti però Venere e Marte sono a tuo favore quindi ficona lo sarai anche tu, almeno per il partner anche senza bisogno di esibirti in diritti e rovesci. Si sa che sei in un momento di scarsa performance ma ti si ama forse anche di più proprio per questo!

4. Pesci

Sarai appiccicoso come una di quelle gomme da masticare per palloncinisti professionisti! Non ti si stacca nemmeno con l’acido muriatico ma diciamo che la cosa non ci dispiace per niente dato che spesso ultimamente Saturno ti ha reso freddino e concentrato sui tuoi progetti di crescita personale e indipendenza. Questa settimana è l’amore il tuo obiettivo, in tutte le sue forme: dal pollice verde alle cene romantiche!

3. Gemelli

Questo Giove retrogrado all’inizio non lo capisci bene e ti scoccia un pò perdere quella voglia di fare casino e divertirti anche all’uscita aziendale per il corso di aggiornamento! Poi però ti rendi conto che in realtà é un ottimo bilanciamento e ne avevi proprio bisogno come di una serata divano e film dopo i bagordi. E comunque il tuo cervello resta a mille ma i sentimenti gli stanno dietro senza avere il fiatone!

2. Cancro

Sorridi brillante come chi é cosi sicuro di quello che fa che non chiede la benedizione nemmeno nella chat delle bff! Anzi sei coraggioso come il chiropratico per alligatori ma cosi autorevole che nessuno si azzarderà ad azzannarti. Inutile dire che questo é uno dei momenti di massima espressione di questo Saturno a favore che da un sacco di tempo sta lavorando per vederti crescere e maturare!

1. Scorpione

Ti piaci e la cosa non passa certo inosservata Scorpionaccio, anche se tu resti sempre quello che preferisce stare dietro al cellulare dei selfie anziché davanti. Venere e Marte a favore però ti danno quel tocco di sensualità anche la mattina in pigiama e cispette negli occhi ma tu non te ne approfitti e anzi usi questa sicurezza in te stesso per fare progetti a lungo termine. Manco troppo azzardati, bravo!