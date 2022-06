Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 6 al 12 giugno 2022: Toro e Vergine super coccoloni Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno 2022, vincono ancora i segni di terra che si godono sia Venere sia Mercurio a favore, mostrando così un enorme desiderio di dolcezza e abbracci forti.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno 2022, saranno ancora i segni di terra a mostrarsi dolcissimi e desiderosi di coccole, nonostante le temperature bollenti. In compenso Marte dona energie ai segni di fuoco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La novità astrologica di questa settimana sarà Mercurio, pianeta del pensiero, che ritorna a viaggiare in moto diretto pur restando nel segno del Toro nel quale era finito percorrendo apparentemente all'indietro i gradi della ruota dello Zodiaco.

12. Scorpione

Potrai dare sfogo a tutto il tuo caratteraccio e dire persino che è colpa dell’astrologa! In realtà è colpa di Venere e Mercurio che ti sono opposti così, l’idea di fare qualcosa di carino, ti dà fastidio come quella di stare in coda in autostrada a mezzogiorno senza nemmeno poter accendere l’aria condizionata nell’auto. Lamentarti sarà il tuo sport preferito ma ricordati che anche se cercherai di trattenerti le tue espressioni facciali parleranno per te.

11. Bilancia

Sarà che hai accumulato troppe settimane di incazzature a ripetizione ma adesso per farti felice serve davvero un gran colpo di fortuna che, per colpa di Giove, probabilmente non ci sarà. Quindi datti pace. Sei talmente stanca che se ti dovessero chiedere di esprimere un desiderio come al genio della lampada, tu chiederesti 8 ore di sonno filate senza nemmeno un sogno che arrivi a infastidirti. E se qualcuno ti chiede di parlare dei tuoi problemi te la dai a gambe.

10. Acquario

Avere una serena conversazione con te potrebbe in effetti essere particolarmente difficile in questa settimana in cui la pazienza la esaurisci al "ciao" iniziale! Il punto è che ti accanisci, non lasci perdere nulla praticamente come un chihuahua che insiste a rompere le scatole ad un dobermann che, solo per buona educazione, finge di ignorarlo.

9. Cancro

Le tue personalità là dentro battibeccano così tanto che addirittura si danno del lei! Fatichi a prendere un’unica posizione soprattutto nelle questioni sentimentali dove ogni volta che ti abbandoni alle coccole viene a galla qualcosa che ti innervosisce parecchio. 10 minuti nello stesso stato d’animo non ci stai nemmeno se dormi.

8. Leone

Lo so che ti piaceva di più stare in cima alla classifica dei segni più fortunati ma ricordati che questo è il tuo mese delle conquiste sentimentali davvero sfrenate. Certo, poi dopo il primo appuntamento quando la preda sarà caduta le tue braccia non vedrai l’ora di disfartene come della carta del gelato una volta finito. E lì potresti non essere proprio simpatico.

7. Capricorno

Ci sarà da ricredersi sul tuo caratteraccio perché in questa settimana sarai davvero un agnellino, di quelli che non osano nemmeno lamentarsi se gli viene schiacciato il piede. In compenso, per la prima volta nella storia ti vedremo sfaticato e addirittura fingere un malessere mattutino per restare a gozzovigliare ancora un po’…

6. Pesci

Un po’ supereroe e un po’ crocerossina, questa settimana ti prenderai tu cura di tutti: dalle piante condominiali fino ai tuoi colleghi, dagli amici ai parenti anche di terzo grado. Se c’è qualcuno che ha bisogno di un’aspirina dall’altra parte della città ti proponi volontario per portargliela senza nemmeno fermarti per il caffè. Questo sì che significa aver voglia di fare qualcosa di buono.

5. Gemelli

Il tuo fascino, in effetti, potrebbe essere proprio irresistibile in questi giorni. Marte ti rende sexy come Dua Lipa che sculetta al Forum di Milano mentre tutti i pianeti in Toro ti donano quello sguardo languido e pensieroso di chi sembra perdersi nell’infinito, rendendoti bello e impossibile… Ma soltanto apparentemente perché in realtà di essere impossibile non hai nessuna voglia.

4. Sagittario

Goditi quest’ultima settimana in cui non ci sarà nemmeno un pianeta a darti fastidio. Riuscirai a fare benissimo la cosa che adori di più: insegnare, spiegare, raccontare. Sarai preso sul serio come una guida esattamente come faremmo tutti se dovessimo trovarci ad andare in vacanza insieme ad Alberto Angela. Quanto ti piacerebbe sapere proprio tutto di tutto come lui.

3. Ariete

Sei un po'’ sceso nella classifica dei segni più fortunati ma direi che non c’è da stupirsi. Forse sei solo stanco dopo tutto questo sesso! Ovviamente io parlo soltanto perché sono invidiosa… In compenso, sappi che di fianco a te, anzi proprio tra le tue braccia, ci sentiamo rassicurati come quando siamo sulle ginocchia di Babbo Natale al centro commerciale. Sfrutta tutto questo senso di affidabilità che generi in noi.

2. Toro

Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale ti renderanno praticamente un poeta sentimentale, di quelli che riescono a mettere in rima anche la lista della spesa o addirittura l’elenco dei difetti del partner. In tutti i casi non amarti sarà assolutamente impossibile con tutto quel romanticismo che ti esce dalle labbra persino involontariamente.

1. Vergine

Hai visto dove sei arrivata verginella? Lo so che non ci credevi più! Ti abbandonerai ad ogni genere di piacere praticamente come Maria Antonietta alla festa per il suo compleanno e per la prima volta mai e dico mai penserai che qualche goduria sia esagerata… Sei sfrenata in ogni desiderio, soprattutto in quelli sconci.