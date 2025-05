video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 5 all’11 maggio 2025: arriva l’amore per Ariete e Leone Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della prossima settimana, che va da lunedì 5 a domenica 11 maggio 2025 vedremo trionfare i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), soprattutto in amore: Venere è ufficialmente entrata in Ariete. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arriva la classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 5 all'11 maggio 2025 con le previsioni segno per segno. Siamo ufficialmente entrati nella settimana focosa per eccellenza, quella nella quale tutti e 3 i pianeti veloci si trovano in segni di fuoco. Mercurio in Ariete (per l'ultima settimana), Venere in Ariete e Marte in Leone. Questo significa che i segni di fuoco non avranno alcun freno, tenetevi pronti!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni segno per segno nella classifica dei segni più fortunati della prossima settimana, che va da lunedì 5 a domenica 11 maggio 2025.

12. Cancro

Marte in Leone, ma soprattutto Venere contraria, ti rendono insaziabile, come chi ha fatto l'errore madornale di aprire la scatola dei cioccolatini proprio mentre si stava sedendo davanti alla sua serie TV preferita. Non riuscirai questa settimana a darti delle regole, dei limiti, delle linee di condotta. Batti i piedi capriccioso se vuoi qualcosa e non c'è verso di farti ragionare. La tua dolce metà abbandonerà la spugna!

11. Scorpione

Per colpa di Marte a sfavore hai l'impressione di essere finito in un labirinto dove l'unica via di uscita sia qualcuno che venga a prelevarti con il deltaplano. Tu che sei abituato a fare sempre tutto da solo senza chiedere aiuto, questa volta dovrai probabilmente alzare bandiera bianca e mettere da parte tutto il tuo orgoglio. Nulla di grave, soltanto sei rimasto incastrato nel pessimismo cosmico come in mezzo ad un gomitolo di lana, e a differenza del solito, le proposte piccanti ti innervosiscono anziché fornirti un ottimo motivo per distrarti.

10. Toro

Ti sentirai probabilmente spesso sbagliato, totalmente inadeguato, in queste giornate, come se fossi uno scarpone da sci o un maglione con le renne per la valigia del weekend al mare. C'è bisogno di lavorare sui tuoi punti di forza, che sono sempre tantissimi, e chiedere anche alle persone che ami di incoraggiarti, raccontandoti dei tuoi pregi. Tutto questo soprattutto se dovessi per forza in questi giorni fare un colloquio di lavoro o avere una discussione occhi negli occhi con la tua dolce metà. Non lasciarti abbattere!

9. Capricorno

Dati i tempi duri di questo inverno appena passato direi che questa Venere a sfavore è davvero soltanto una cosetta, una buccia di banana sulla strada quando tu hai deciso di uscire coi pattini. Tutto risolvibile! Unico problema sarai probabilmente insofferente e poco propenso al dialogo come il cane da guardia che deve sottostare alle coccole del figlio del suo umano di riferimento, baffi tirati e orecchie arricciate comprese. Nel tuo caso è decisamente meglio evitare contatti fisici non assolutamente necessari e annunciati.

8. Bilancia

Questa storia del mettere in discussione la tua diplomazia e il tuo desiderio di avere intorno a te armonia a tutti i costi, ti sta decisamente sfuggendo di mano! Questa settimana sarai assolutamente incontenibile e manderai messaggi chiari spiegando il tuo punto di vista, le tue ragioni, ma soprattutto le tue richieste. Non ci pensi nemmeno di fare un passo indietro per evitare contrasti e battibecchi, anzi! Sembra proprio che questa adrenalina da baruffa, ti ecciti persino un po'.

7. Acquario

Che nessuno osi cercare di farti cambiare idea, di farti rimettere in discussione qualche tua affermazione, di proporti un'alternativa perché tu sei pronto a sputare fuoco come un vero drago cinese! Hai bisogno di sentirti libero, senza condizionamenti, manco il cartellino da timbrare in ufficio riesci a sopportare. Che si tratti d'amore o di lavoro, tu sei una partita Iva indipendente nel cuore e non hai alcuna intenzione di lasciare che qualcuno condizioni le tue scelte, fosse anche l'outfit per uscire la mattina.

6. Pesci

Per fortuna, sei uno che sa stare in apnea trattenendo il più possibile le cose buone, quelle che ti fanno stare bene, quelle in cui credi tantissimo. Dovrai sfruttare tutte queste meravigliose doti del tuo carattere per mantenere il più possibile dentro di te gli effetti benefici di Venere che adesso se ne è andata, ma è rimasta nel tuo segno zodiacale per tutto il mese scorso. Questo significa che non dovrai disperdere nemmeno una briciola di buoni sentimenti, pazienza, dolcezza e voglia di coccole. Anzi, qualche volta dagli una rimescolata ravvivante come al lievito madre.

5. Vergine

Dai Verginella, abbiamo passato momenti decisamente peggiori non molto tempo fa: adesso sembra che i pianeti si siano distratti dal romperti le scatole e farti mettere in discussione. Resta soltanto la sensazione di avere le ossa rotte come dopo una brutta influenza e il cuore fasciato come quello della emoji come dopo una brutta delusione sentimentale. Insomma, sei praticamente convalescente e ti riaffacci alla vita in punta di piedi, con una certa cautela, mantenendoti il più realista possibile.

4. Gemelli

Adesso sì che puoi goderti veramente appieno l'ultimo periodo di giove nel il tuo segno zodiacale che ti rende il campione indiscusso di flirting e il più adorabile paraculo di sempre in ufficio! Insomma, chiunque abbia intorno a te orecchie per ascoltare sarà già nelle tue mani, quasi come se avessi fatto uno stage intensivo direttamente dalle sirene di Ulisse. Impossibile sfuggire al fascino delle tue parole!

3. Sagittario

Da segno di fuoco quale sei conquisti con onore il terzo posto del podio nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana e, se c'è uno che se l'è proprio sudato, questo sei tu in questo inizio 2025! Ti senti i muscoli gonfi e l'autostima caricata a palla, come chi ha studiato sodo e adesso si sente la corona d'alloro sulla testa e come chi ci ha creduto davvero e adesso vede realizzati i suoi sogni. Occhio a non esagerare con l'ottimismo, ma direi che puoi decisamente goderti una settimana di pace e soprattutto passione.

2. Leone

Marte, Venere, Giove e pure Mercurio sono tutti insieme a tuo favore e tu che per tanti mesi ti sei allenato come una ballerina in esercizi di pilates per mantenere la calma e allungare i muscoli dei tuoi punti deboli, adesso sei prontissimo anche a piroettare sul palco del Bolshoi. Insomma, ti senti di sbocciare come un tulipano dal bulbo senza più trattenere né un'emozione né tantomeno un'idea. Stare di fianco a te richiederà un extra dose di energie per non restare indietro.

1. Ariete

Sei il primo tra i 12 segni zodiacali e adori essere il primo anche nella classifica dei segni più fortunati della settimana! Venere e Mercurio insieme proprio nel tuo segno zodiacale ti renderanno il miglior declamatore di poesie, dichiarazioni d'amore, patti d'amicizia, ideologie sociali che cambieranno il mondo! Di certo non ti sprechi per leggere la lista della spesa, ma quando si parla di emozioni forti e grandi progetti tu sei l'architetto perfetto.