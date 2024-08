video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 5 all'11 agosto 2024: i segni di terra ritrovano emozioni e dolcezza

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024 c'è un vero trionfo di pianeti in segni zodiacali mercuriali. Venere entra nel segno della Vergine, dove c'è già ci sta Mercurio appunto, mentre Marte resta in Gemelli. Il pensiero si fa particolarmente intenso e vi direi di non sottovalutare la giornata dell'8 agosto che sarà una "giornata portale": 888 (perché 2024 è un anno 8). Marte intanto si sta avvicinando a Giove amplificando la voglia di esprimerci e di farci vedere.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Toro, Scorpione e Capricorno i più fortunati!

12. Pesci

Inizia una settimana nella quale il tuo desiderio di coccole, o anche solo di qualsiasi altro contatto umano, è pari a quello di andare a correre alle 2 del pomeriggio sotto al sole. Magari lungo la tangenziale in città. Diciamo proprio che ne faresti volentieri a meno. E come darti torto?

11. Sagittario

Il tuo elettroencefalogramma è piatto come il mare quando si dice che è una tavola! Nemmeno un'ondina di entusiasmo, un po' di ebrezza sentimentale o qualche cavallone di passione mosso da una barca. Niente di niente! Tu resti assolutamente impassibile anche quando parte a palla la musica nel bar della spiaggia.

10. Ariete

Caro Ariete ti ho dovuto piazzare qua per la dura legge delle classifiche che qualche volta in meritatamente sposta qualcuno più in su o più in giù. Questo significa che potresti tranquillamente decidere di usare l'astrologa a traino per fare la pista delle biglie incurante dei granchietti che pizzicano. In effetti me lo meriterei! Tu in compenso Anche questa settimana resti un giocherellone.

9. Acquario

Le energie ci sono soltanto che tu preferirai di gran lunga utilizzarle per schiacciare l'avversario a beach volley o mostrare tutta la tua grinta competitiva al torneo amatoriale dei racchettoni sul bagnasciuga. Qualsiasi cosa pur di vincere! Tutto il resto in questo momento vi decisamente dopo, anche i bacetti del partner.

8. Leone

Tocca riposarti un po' dopo tutta questa ondata di passione. Ti senti soltanto come un pattino che viene ritirato sulla spiaggia dopo una lunga traversata d'amore durata 20 giorni. Sei qui in basso soltanto per dare un po' di tregua al tuo cuoricino ultimamente così sportivo.

7. Cancro

Qualsiasi dubbio, insicurezza, domanda esistenziale decidi di comune accordo con tutti i tuoi neuroni di soffocarla nelle coccole. Basterà una dichiarazione d'amore anche un po' forzata da parte del partner e tu deciderai subito di crederle ciecamente. Anche se ti dovesse dire che sei il più bello e intelligente del mondo. Lo prendi per buono e finalmente lasci stare.

6. Vergine

Venere ti bacia e tu baci tutti manco fossi la sposa. Che porti fortuna anche tu. Il problema resta Marte a sfavore che un pò ti fa dire cose cosi sputate senza prima essere passate dal garante della buona educazione e un pò ti rende annoiata come la signorina blu di Inside Out.

5. Gemelli

Hai così tante energie che quasi quasi pensi di fare il famoso dritto come i sedicenni che dalla serata in discoteca passano all'alba col cornetto e alla gara di surf. Senza mai stendersi orizzontali per più di dieci minuti. A me verrebbe un infarto ma tu ce la fai. Solo che in tutti questi adrenalinici programmi il partner te lo sei dimenticato. All'aperitivo proprio.

4. Bilancia

Sei un bilanciamento perfetto di pensieri profondi, occhi languidi e voglie maialissime. Da arrossire proprio Bilancia. Hai presente le seconde serate sulla spiaggia a chiacchierare che finiscono senza vestiti? Ecco tu sei proprio cosi. O farai di tutto per esserlo.

3. Capricorno

Sei affidabile, paziente, dolce e persino rassicurante più dell'istruttore di nuoto per bambini. Quello che con lui ti tuffi anche dal trampolino più alto. Ecco con te uguale perché la solidità resta ma quello sguardo granitico e pretenzioso l'hai lasciato sul desktop del computer di cui hai anche dimenticato la password. Adesso solo parole dolci e niente parole in codice.

2. Scorpione

Diciamo che è un secondo posto di incoraggiamento Scorpione ma possiamo confermare che ti stai riprendendo alla grande come il pesce rosso quando finalmente passa dal secchiello del bambinetto alle onde di nuovo. Anche tu respiri e vuoi respirare amore ma con quella saggezza di chi ne ha passate e adesso sa cosa conti davvero nella vita.

1. Toro

Ci sarà la fila proprio sotto al tuo ombrellone per chiederti consigli d'amore, ascoltare le tue perle di saggezza e qualche volta anche solo lasciarci abbracciare da te anche se sei sudato. Insomma infondi quella pace in noi che manco un monaco tibetano dopo uno stage di meditazione.