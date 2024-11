Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 4 al 10 novembre 2024: Leone e Sagittario focosi

video suggerito

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 novembre 2024 sarà particolarmente focosa, e dopo la settimana da brividi intensi e profondi, quella scorsa, adesso c'è un po' di ottimismo sfrenato con l'elemento fuoco che diventa protagonista. Infatti Mercurio va in Sagittario (poi sarà retrogrado, ma ci ripenseremo) e con Marte in Leone, lentissimo: in un mese starà solo nei primi 5 gradi del Leone.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, e le previsioni dal 4 al 10 novembre 2024.

12. Gemelli

Diciamo che sei avvicinabile come un Rottweiler da cancello, di quelli che si sporgono per abbaiare anche ai passanti innocui e distratti. Potresti farti transennare, caro Gemelli, per evitare che ti ci si avvicini più del dovuto! Lunedì soprattutto, con anche la Luna storta, dovresti andare in giro con le cuffie che generano silenzio o con i tappi per le orecchie per evitare di sbraitare!

11. Pesci

I dialoghi amorosi fai fatica anche ad ascoltarli, anzi anche ad ascoltarli fatti da attori del cinema, figuriamoci esserne protagonista! Non ci pensi nemmeno! Il massimo del tuo romanticismo si limita ad innaffiare le piante con acqua e fertilizzante anziché col gin tonic avanzato dalla sera prima. Ecco questo é il tuo spirito accudente per questa settimana: tutto il resto ti pare decisamente insopportabile!

10. Vergine

Verginona quanto vorresti restartene sotto alle coperte con quelle laringiti che ti obbligano a stare zitta per tutta la settimana! Più che altro hai poco da dire e di sicuro niente di simpatico e carino. Occhio però, conoscendoti é un attimo che si passi dall'odio cosmico al pessimismo galattico, di quelli che ti senti uno schifo che non si merita nemmeno il saluto. Non esagerare, mi raccomando!

9. Toro

Ritorna a fluire dell'energia intellettuale nel tuo cervello e tu senti come l'aria fresca e frizzante di quando la mattina apri le finestre per fare corrente! Il punto é che per colpa di Marte le idee te le tieni per te perchè saranno cosparse di insicurezze: la voglia di salutare tutto e trasferirti su Marte sarà fortissima. Senza manco lasciare un recapito telefonico.

8. Scorpione

Marte passa a sfavore e tu di colpo perdi ogni interesse nei pensieri erotici altrui. Te ne stai volentierissimo solo soletto coi tuoi piaceri che probabilmente non hanno nemmeno niente di sconcio. Diciamo che una serie tv crime, dati i transiti astrologici, va benissimo e a spaventarti non riesce nemmeno la suspance di quando l'assassino é dietro la tenda della doccia: hai la pellaccia dura questa settimana!

7. Acquario

Ti senti sedotto e abbandonato e hai la sensazione che tutti intorno a te nascondano qualcosa: che anche nel tuo cellulare sia stato installato un trojan per controllarti?? Non credo, ma tu nel dubbio guardati le spalle con questo Marte contrario, soprattutto se sei nato in gennaio! Per fortuna ti restano gli amici veri ai quali abbandonarti, quindi evita grandi prese di posizione e limitati a scegliere il locale per l'aperitivo che ti viene sempre benissimo.

6. Capricorno

Direi che anche questo sesto posto vada festeggiato a dovere con almeno delle bollicine in un bicchiere, fossero anche di aranciata amara! Diciamo che é stata dura vedere messe in discussione per tante settimane le tue capacità di leadership e indipendenza. Adesso ci sculacci volentieri con il frustino come Paola Iezzi a X Factor anche solo per farci capire che sei tornato, o sbaglio?!?!

5. Cancro

Marte ti ha abbandonato ma a te resta la voglia di fare e di fare subito e bene, manco fossi uno dei 7 nani! Anzi, diciamo che per l'occasione ti chiami anche solo temporaneamente a rapporto tutte le buone maniere e le dolcezze romantiche per cui ti conosciamo e ti amiamo. Che va bene prendere in mano la situazione ma si stava esagerando. Mantieni un equilibrio invidiabile tra dovere e piacere.

4. Bilancia

Uh che bellezza Bilancia! Finalmente la smetti di sbuffare come la stirella e ritorni quella adorabile amica che ci dice sempre di si. Senza fare troppe storie e magari lamentandosi solo un po', ma dopo e tra sé e sé. Quindi bentornata! Ti attendono coccole arretrate e soprattutto sessioni hot da copricapezzoli col pon pon, vedi di farti trovare preparata!

3. Ariete

Goditi queste settimane di tregua dalla sensazione di essere sempre seduto davanti alla commissione d'esame senza nemmeno gli appunti sulla mano. Adesso finalmente torna la sicurezza in te stesso, spavalda come chi se la cava anche senza aver studiato. Il fascino di questi giorni é un po' quello eroico del sopravvissuto che fa tanto macho!

2. Leone

Ti senti così in forma che ti illumini come l'albero di Natale in anticipo. Anzi a pensarci bene sei cosi di buon umore che non vedi l'ora che tutte queste ventate di canzoni natalizie e voglia di stare abbracciati davanti al vin brulé siano nell'aria. Perché tu sei prontissimo anche a passare i pomeriggi a fare i biscotti allo zenzero, che dolcezza.

1. Sagittario

Hai così tanta voglia di imparare cose nuove che anche la chiamata del venditore telefonico la prenderai come un'occasione di ripasso del corso in marketing e comunicazione! Quasi quasi fai anche delle domande di approfondimento. Insomma, difficile farti arrabbiare perché il tuo buon proposito sarà di goderti la vita come quando vai in una vacanza all inclusive: senza limiti proprio!