Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: Cancro e Scorpione al top! La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 vede i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) alla carica: non solo grazie ai pianeti veloci ma anche bravissimi a gestire le forze malinconiche introspettive dell'eclissi. L'oroscopo e le previsioni per tutti i segni per la prossima settimana.

Questa classifica dei segni più fortunati della settimana da domenica 30 settembre a lunedì 6 ottobre 2024 parte subito sgasando, perché mercoledì 2 ottobre c'è la Luna nuova (in Bilancia) con eclissi di Sole. L'ultima era stata l'8 aprile. Considerando anche tutta l'acqua dei pianeti veloci (Marte in Cancro e Venere in Scorpione), direi che è il momento giusto per fare due chiacchiere col nostro io profondo e capire chi siamo noi e che spazio vogliamo lasciare all'altro. Questo dice la Bilancia. Pronti???

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana con le previsioni astrali dal 30 settembre al 6 ottobre 2024:

12. Leone

Ti senti sottovalutato come il semaforo arancione, però è un attimo che ti arrabbi davvero tantissimo e diventi rosso con tanto di multa per tutti! Non sopporti proprio questa sensazione di non piacere a nessuno di essere un concentrato, anzi un estratto purissimo di difetti. Io lo so che sei tu che esageri, per colpa dei pianeti, ma finché anche tu non te ne renderai conto resterai di umore decisamente difficile.

11. Toro

Tutta questa voglia di fare cose coglie alla sprovvista tutto intorno a te e persino te stesso tanto che non saprei proprio come gestirla e sembrerai un criceto impazzito che corre sbraitando in tutti gli angoli della casa e dell'ufficio senza ascoltare nemmeno per un minuto che cosa ti si dice. Il tuo luogo ideale in questa settimana sarebbe il ring, quello dove vale tutto purché si tramortiscono l'avversario. Saresti perfetto!

10. Ariete

Sputi frasi velenose come i cattivi di Harry Potter e non hai nessuna intenzione né di pentirti né tantomeno di ritrattare. D'altronde quello che dici lo pensi davvero perché in questi giorni non sopporti veramente nessuno. L'unico ambito nel quale tutta questa aggressività potrebbe essere piacevole è sotto le coperte anche se poi non sempre avrai voglia di darti da fare. Le braccia conserte e il broncio saranno così parte di te che dovrai cambiare anche la fotografia sulla carta d'identità.

9. Capricorno

Sarà bene contattarti solamente in caso di estrema necessità e quando proprio non ci sia nessun altro che ti possa sostituire perché la possibilità che tu ci lanci contro frecce avvelenate anche solo dialettiche è davvero altissima. Speriamo che nessuno proprio in questi giorni ti chieda un consiglio o un'opinione perché le tue saranno intrise di pessimismo cosmico e insofferenza galattica.

8. Acquario

Hai presente quei solitari particolarmente sexy che il venerdì sera incontri in un angolino del bar con un buon bicchiere di vino rosso e un libro che li coinvolge completamente? Ecco, uno di quei solitari questa settimana potresti proprio essere tu e sappi che anche io vorrei essere ascoltata con la stessa attenzione con cui tu leggi il tuo libro ma è praticamente impossibile dato che il tuo cuoricino è per ora congelato.

7. Sagittario

Quando si attraversa un periodo di sfiga, come ti è successo recentemente, si hanno due strade: arrabbiarsi con più gente possibile oppure aprire il proprio cuoricino con ancora più consapevolezza. Ho come l'impressione che tu stia percorrendo proprio adesso la seconda di queste strade, che poi è l'unica per chi è saggio come te. Quindi chiunque abbia un problema lo racconti ad un Sagittario.

6. Bilancia

Hai davvero un sacco di cose intelligenti da dire ma dobbiamo un po' lavorare sul modo, cara Bilancia! Non mi sarei mai sognata di dover dire a te una cosa del genere e invece dai proprio l'impressione che non ci sopporti. I tuoi intercalare tra una frase e l'altra saranno dei profondi sospiri di insofferenza. Fosse per te ci rispediresti tutti in prima elementare, ovviamente con te in cattedra.

5. Vergine

Dai Verginona non perdiamo la speranza che già da questa settimana riscopri l'amore con tutti i piaceri che si porta appresso: dalla conquista le coccole fino al mantenimento e, perché no, anche la parte più piccante. Forse per colpa di Saturno e Giove sarai un po' più cauta, per arrivare al tuo cuoricino ci saranno dei tornanti in più senza indicazioni stradali ma poi tu ci attendi la come la locandiera del rifugio.

4. Gemelli

Ecco che torna in splendida forma tutto il tuo charme, quella capacità di coinvolgere anche con una battuta in coda alle casse automatiche del supermercato. L'attività frenetica dei tuoi neuroni in questi giorni sarà messa a disposizione del flirt o, in generale, di tutte quelle cose che ti possono dare soddisfazione qui e subito.anche se Saturno ti vorrebbe saggio tu preferisci continuare a divertirti.

3. Pesci

Sei un po' come un viaggio a Formentera, una di quelle vacanze che ha contemporaneamente la vita notturna sfrenata e proibita ma anche il tramonto romantico sul mare nella caletta isolata. Anche tu ti adatti perfettamente sia alle situazioni pazze travolgenti sia alle serate da cretini sul divano e tisana alle 10:30. Quando ce l'amore si fa tutto!

2. Scorpione

Vuoi proprio bene a tutti: anche alle zanzare, agli acari della polvere, a chi sciopera il venerdì con la pioggia e persino all'ausiliare della sosta assolutamente incorruttibile.che poi, quando ci guardi con quegli occhioni lì, come si fa a darti la multa?? Il bello è che tu sembri aver ingoiato un maestro zen e non ti arrabbi per nessun motivo al mondo, anzi fischietti come stile di vita.

1. Cancro

Sei così hot che sarà bene maneggiati con cura come il bicchiere di caffè americano da asporto di Starbucks, quello servito alla temperatura di fusione del ferro. D'altronde si sa che un segno zodiacale sensibile ed emotivo com'è il tuo quando viene pizzicato dal desiderio e dalle voglie non ha alcuna intenzione di trattenersi. Tutto si espande e risplende ora, anche l'amore!