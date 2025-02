video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 3 al 9 febbraio 2025: Acquario e Sagittario si innamorano Nella classifica dei segni più fortunati della prossima settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2025 saranno i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a tornare in auge grazie a Venere che entra in Ariete per restarci parecchio. Le previsioni segno per segno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

L'oroscopo della prossima settimana e la classifica dei segni più fortunati dal 3 al 9 febbraio 2025: la grande novità di questa settimana è Venere che entra in Ariete e ci starà per un sacco di tempo soprattutto nella prima decade. Quindi si preparino all'amore i Sagittario di novembre, i Leone di luglio, gli Acquario di gennaio, i Gemelli di maggio e gli Ariete di marzo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per prossima settimana

Chi sarà il segno più fortunato per la prossima settimana? Acquario e Sagittario sul podio: le previsioni della settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2025.

12. Capricorno

Niente, non ti schiodi da qua Capricorno, manco ti avessero chiuso in una escape room e le domande fossero solo di gossip. Che si sa non é proprio il tuo forte! Comunque resta il fatto che tra Marte e Venere la voglia di coccole é pari a quella di andare a pagare le tasse ma in questo caso ti avvali del tuo sacrosanto diritto di essere insopportabile e burbero.

11. Bilancia

La tua rinomata capacità di far apparire tutto bello ed elegantissimo sembra attualmente essere stata mandata in lavanderia. Hai la sensazione di avere addosso il poncho impermeabile da montagna anche quando vai ad una cena di gala. Insomma, non ti piaci proprio per niente e la cosa ti innervosisce parecchio.

10. Toro

Tutti sti pianeti che passano in Acquario ti innervosiscono come la pioggia il lunedì mattina quando avevi previsto commissioni in bicicletta. Però tu non sei certo uno che si dà per vinto e le cose le fai lo stesso ma sbuffando come la stirella quando decidi di stirare anche le mutande.

9. Scorpione

Ti innervosisce parecchio non aver la situazione sotto controllo e devo dirti che in questi giorni ti dimenticherai anche di ritirare i figli a scuola, e ho detto tutto! Colpa di Mercurio soprattutto unito al fatto che sei pieno di impegni e pensieri produttivi. Prenditi un assistente che ti tratti come fosse una badante!

8. Cancro

Da adesso e per un bel pò l'amore sarà solo un lontano ricordo come l'estate e le granite in spiaggia: se non rivedi le foto nella gallery non ci credi! Abituati a restare chiuso come una mazzetta di banconote in cassaforte e a snobbare tutto e tutti tranne l'orologio del nonno. Hai le spine tutte ritte come i porcospini, poco invoglianti.

7. Vergine

Ritorna a circolare del calore umano nelle tue vene e anche nelle tua agenda, anche se quella qualità di voler arrivare subito al sodo anche davanti ad un amico che snocciola i suoi problemi esistenziali non te la frena nessuno. Diciamo che l'empatia in un'altra settimana, forse. Comunque smetti di suonare come una sirena dei pompieri quando qualcuno ti si avvicina e mi pare ottimo.

6. Pesci

Chi ti conosce sa che te la sei presa per questa Venere che cambia segno ma sa anche che godrai a breve della tua piccola vendetta cosmica quando ritornerà da te prima del previsto, il mese prossimo. Per ora ti godi un'aria malinconica e pensierosa da personaggio dj Jane Austen in un pomeriggio di pioggia nella campagna inglese. Che comunque è affascinante.

5. Leone

Lasciando perdere le facoltà intellettuali che al momento scarseggiano, per il resto direi che ritrovi tutto il tuo charme e sei anche pronto a dare lezioni di classe, stile e modi per essere sicuro di non passare inosservato! Che non si sia timidi con piume e paillettes che questo inverno va rallegrato, e tu lo sai benissimo.

4. Ariete

Quando meno te lo aspetti mentre ti senti schiacciato come una sigaretta dal tacco a spillo nei film anni '90, torna Venere a baciarti rumorosamente. Finalmente il tuo cuore si riscalda come la boule dell'acqua calda anche se per le dimostrazioni d'affetto piccanti dovremo attendere ancora pazienti.

3. Gemelli

Hai l'impressione di toglierti i bigodini dal parrucchiere e ritornare a splendere in tutta la tua cotonata bellezza. Adesso si che si ragiona Gemelli! Hai addirittura voglia di flirtare, mandare messaggi piccanti, conoscere persone nuove e attacchi bottone anche con la macchinetta del caffè in ufficio. Quante energie!

2. Sagittario

Sei stupito anche tu di essere qua in alto ma avevi bisogno di un'iniezione di autostima dalla tua astrologa, ed eccola qua! L'amore ti ronza intorno voglioso come un'ape al pancake cosparso di sciroppo d'acero e tu non vedi l'ora di essere azzannato (passionalmente s'intende). Anche il cervello dà importanti segnali di vita e l'elettroencefalogramma sembra un disegno di Picasso. Ottimo!

1. Acquario

Quanto adori questa sensazione di essere in armonia col cosmo, con la natura e anche coi tuoi colleghi e vicini di casa. Nessuno meglio di te sa farsi voler bene da tutti manco fossi un bonifico in entrata: ci contendiamo la tua presenza!